Минобороны США: Россия – основная угроза для Европы

Россия сегодня является основной угрозой для Европы. Об этом на конференции НАТО в Брюсселе заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Данфорд отметил, что Россия модернизировала свое ядерное оружие и флот, а также занимается разработкой инструментов для ведения кибервойн. Генерал напомнил об участии России в конфликте с Грузией в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году. По его словам, эти эпизоды позволяют говорить о том, что Россия "будет использовать свои возможности".

Данфорд напомнил, что после аннексии Крыма НАТО расширило присутствие в странах Балтии и Польши. По словам генерала, расширение военного союза в Европе соответствует стратегии национальной безопасности США в отношении России.