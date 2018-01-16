В Китае арестовали 120 человек за мошенничество в компьютерной игре

Полиция Китая задержала 120 человек за разработку и продажу хакерских программ для популярной компьютерной игры PlayerUknown’s Battlegrounds (PUBG). Те из них, кто в прошлом уже имел судимости, были отправлены в тюрьму, сообщает Bloomberg.

В преддверии официального выхода компьютерной игры PlayerUknown’s Battlegrounds в Китае компания Tencent при содействии полиции начала борьбу с разработчиками и пользователями хакерских программ или читов (от англ. cheat – обманывать, мошенничать). С помощью этих программ одни игроки получают значительное преимущество перед другими: способность видеть сквозь стены, убивать с одного выстрела или быть неуязвимыми. Китайские полицейские заявили, что уже выявили три десятка случаев разработки читов.

Как отмечает Bloomberg, большинство игроков в PUBG зарегистрированы в Китае. Игра еще не выходила на территории страны. По информации агентства, 8 из 10 лучших китайских игроков в PUBG используют или продают хакерские программы.

Это не первый случай, когда власти готовы применить наказание в отношении мошенников в компьютерных играх. В 2016 году парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому за использование хакерских программ можно получить до пяти лет тюрьмы или штраф в 40 тысяч долларов.

PlayerUknown’s Battlegrounds, выпущенная компанией Bluehole в 2017 году, стала самой продаваемой компьютерной игрой в мире. За год было реализовано более 27 миллионов копий. Концепция игры PUBG проста – нужно остаться единственным выжившим из 100 человек.

В ноябре прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный провел двухчасовую трансляцию игры в PUBG. Фанаты оппозиционера преследовали его по всей виртуальной карте, организовывали митинги, делились одеждой и оружием. Навальный поставил рекорд по одновременному количеству зрителей PUBG – 42 тысячи человек и оказался в топе трансляций Twitch.tv.

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