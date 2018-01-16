Антисемиты всех стран, соединяйтесь!

"Враждебность к России Путина – в основном еврейский феномен". Таков один из постулатов редакционной статьи "альтернативного" интернет-издания Russia Insider (RI), вызвавшей ошалело-изумленную реакцию в соцсетях.

Поскольку RI – издание англоязычное, обсуждают эту публикацию в основном англоязычные пользователи, хотя речь в ней идет главным образом о России. И о евреях, России вредящих. Песня это очень старая, но редактор RI Чарлз Баусман (Charles Bausman) дополнил ее парой новых нот. Де-факто Russia Insider объявил мозговой штурм для антисемитов: "С этого момента страницы RI будут открыты для статей, которые честно и правдиво освещают влияние еврейских элит, включая указание на те случаи, когда оно является злонамеренным (что бывает часто), пытаются понять и объяснить это явление, не испытывая злобы к кому-либо".

Последнее звучит странно, так как весь текст, собственно, проникнут злобой к коварным "еврейским элитам", которые автор предлагает, однако, отличать от евреев как таковых: "Евреи, с которыми есть проблема, – те, кто находится на вершине политической власти и массмедиа. Это, на самом деле, небольшая группа. Каждый, кто вырастал с евреями и знает их, как я, знает, что они такие же, как люди везде – по большей части порядочные, таков мой преобладающий личный опыт. Но их элитные институты по какой-то причине явно вредоносны, и это требует публичного изучения, не в последнюю очередь самими евреями". И это тоже очень старый мотив: как известно, "у каждого антисемита есть свой еврей для дружбы".

Вообще, в тексте Баусмана много "интересного", позволяющего назвать эту статью новейшей вариацией на темы "Протоколов сионских мудрецов", включая "кровавый навет" (обвинение, в данном случае евреев, в ритуальных убийствах):

"Извините, что я повторяюсь, но это настоящее безумие. Сексуальные домогательства и нападения в Голливуде? Плохая поп-музыка? Война в любом уголке Земли? Russia Insider считает, что ответственны за это всегда евреи".

"Вы сомневались в подъеме антисемитизма? Эта статья в Russia Insider, к сожалению, очень четко это подтверждает".

Пять тысяч слов, содержащихся в этом антисемитском манифесте, вряд ли заслуживали бы внимания (мало ли в интернете радикально настроенных фриков?), если бы не некоторые интересные подробности, связанные с автором текста. Чарлз Баусман, если судить по его профилю в Твиттере, – бизнесмен, занимающийся инвестиционными проектами в российском аграрном секторе. При этом он регулярно размещает в том же Твиттере ссылки на собственные и другие публикации в Russia Insider. Этот сайт запущен им в сентябре 2014 года. Колумнист журнала Forbes Питер Химлер цитирует письмо, полученное им пару лет назад от Баусмана и позволяющее составить представление о том, как шеф-редактор RI "вербует" авторов и каково его представление о собственной "миссии":

"Мы – группа из 50 добровольцев, в основном из Северной Америки и Западной Европы, борющихся против лжи корпоративных массмедиа о международной политике в целом и о России – в частности. Я запустил сайт Russia-Insider.com менее 6 месяцев назад (письмо написано в начале 2015 года. – РС) на собственном кухонном столе. Я думал, что этот будет небольшой блог, выражающий мое недоверие к предвзятой и искаженной картине, изображаемой такими мейнстримными СМИ, как New York Times, The Washington Post, CNN и Economist. Я хотел предложить возможность высказаться всем, кто заинтересован в проверке фактов и расследовании причин, стоящих за темами и мнениями, пропагандируемыми ведущими изданиями…"

Баусмана заметили. Он не раз выступал на российском англоязычном телеканале RT (ранее – Russia Today) в качестве эксперта по информационной политике. Вот, например, Баусман рассказывает зрителям RT о том, как, по его мнению, страдают от лжи своих ведущих СМИ жители Германии:

Биография Баусмана довольно необычна. По его собственным словам (в интервью порталу "Православие.ру"), он – сын американца и немки, родился во Франкфурте. Родители жили в Москве с 1968 по 1972 год, отец Баусмана работал там корреспондентом Associated Press. Сам Чарлз вновь приехал в Россию во второй половине 80-х, работал журналистом (в частности, в представительстве телекомпании NBC), потом ушел в бизнес и с 1994 года живет по большей части в Москве. В России он обратился в православие.

В упомянутом выше интервью сайт Russia Insider характеризуется как "публикующий объективные новости о России". Вот некоторые заголовки "объективных новостей" (как видим, не только о России): "Ответственность по защите мира… от Соединенных Штатов", "Отношения между Русской церковью и государством превратно понимаются Западом", "Как Russiagate способствует тому, что убийств в Донбассе станет еще больше", "Подлинное преступление Трампа – сговор с Израилем, а не с Россией" и т.д.

"Объективные новости", однако, не принесли Чарлзу Баусману больших доходов. Сам он пишет в той же редакционной статье, где ругает "еврейские элиты", что в прошлом году RI удалось собрать от читателей и прочих единомышленников около 80 тысяч долларов. "Мы не получаем финансирования от крупных доноров, не говоря уже о правительствах, фондах и других организованных группах", – утверждает Баусман. Однако по меньшей мере попытки получить такое финансирование он, судя по всему, предпринимал.

Во всяком случае, это следует из материалов, опубликованных в конце 2015 года работающим в Вене политологом, специалистом по прокремлевским движениям в Европе Антоном Шеховцовым. По этим данным, Баусман обращался за финансовой помощью к российскому олигарху Константину Малофееву, известному поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины и связями с праворадикальными группами в ряде стран Европы. Откликнулся ли Малофеев на предложения Баусмана помочь RI материально, остается неизвестным. Однако весной 2016 года Питер Лавелль, ведущий программы CrossTalk на телеканале RT, обвинил Баусмана в финансовой нечистоплотности – проще говоря, в том, что шеф Russia Insider, вопреки собственным утверждениям, не платил своим сотрудникам из получаемых сайтом пожертвований. Сам Баусман тогда категорически отверг обвинения в специальном заявлении – написанном, что характерно, в Крыму, куда после аннексии полуострова России он не раз наведывался.

Возможно, призыв к антисемитам присылать Russia Insider плоды своих размышлений на тему преступлений "еврейских элит" – еще одна попытка Баусмана привлечь к себе внимание не только публики, но и потенциальных спонсоров. Правда, трудно себе представить, кто, кроме откровенных нацистов, захотел бы связываться с RI после этой публикации.