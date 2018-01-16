Верховная Рада перенесла принятие закона о деоккупации Донбасса

Депутаты украинского парламента продолжат в среду, 17 января, рассматривать во втором, окончательном чтении президентский законопроект "Об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (коротко называют – о деоккупации Донбасса). Из предложенных 673 поправок за почти шесть часов обсуждения во вторник депутатам удалось рассмотреть только 481 из них.

Во время рассмотрения законопроекта в Раде под ее стенами днем произошли столкновения активистов палаточного городка с полицейскими. Активисты вместе с шинами сожгли российский флаг, требуя от парламентариев принять ряд законодательных норм, направленных на борьбу с российской агрессией.

Законопроект о деоккупации Донбасса (в первом чтении был принят 6 октября 2017 года) определяет отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как временно оккупированные территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация России установили и осуществляют общий эффективный контроль. Главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности государства.

Как заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, "закон критически невыгоден для Москвы, поскольку признаёт на законодательном уровне Россию оккупантом и агрессором, который несет ответственность за нарушенные права граждан и причиненный экономический ущерб". По словам Луценко, убытки, нанесенные Россией Украине в результате оккупации Донбасса, превысили 50 миллиардов долларов США.

Согласно законопроекту, военное присутствие Украины в Донбассе вместо антитеррористической операции будет именоваться "мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Руководство силовыми ведомствами, которые участвуют в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Ряд депутатов Верховной Рады настаивают, чтобы не только в преамбуле, но и в основном тексте документа была зафиксирована дата российской оккупации территории Украины – 20 февраля 2014 года, а также призывают добавить положение относительно оккупации Автономной Республики Крым.

Против закона о деоккупации Донбасса выступают парламентские фракции "Самопомощь" и "Оппозиционный блок". Аргументируя свою позицию, представитель "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий заявил, что соответствующее решение Верховной Рады может окончательно отрезать от Украины неподконтрольные ей территории Донецкой и Луганской областей.