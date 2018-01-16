Движение "Голос": СМИ нарушают закон о выборах президента России

Российская общественная организация "Голос", защищающая права избирателей, выступила с заявлением "О незаконной агитации на телеканалах" в связи с предвыборным периодом в России.

За последние 20 дней избирательной кампании 55 сообщений, поступивших на "Карту нарушений", – это сообщения о фактах выхода видеосюжетов на федеральных, региональных и местных телевизионных каналах, содержащих явные признаки незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России.

В некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов.

В поступивших сообщениях нарушителями значатся четыре федеральных телеканала: ВГТРК – 5 сообщений, "Первый канал" – 3, "Пятый канал" – 3, НТВ – 2 и 42 региональных или местных канала из 33 регионов страны.

Первыми подобные сюжеты выпустили федеральные телеканалы, их примеру последовали региональные и местные телерадиовещатели.

Далее в заявлении общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" говорится:

В большинстве сюжетов содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В.В. Путиным служебных обязанностей президента России (освещается сбор подписей, открытие избирательных штабов и тому подобная деятельность кандидата, а не должностного лица). Сюжеты очевидно способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В.В. Путину.

Однако по закону "О выборах президента России" предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях может проводиться только в период, который начинается за 28 дней до дня голосования (с 17 февраля).

Зарегистрированным кандидатам закон гарантирует равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации. При информировании избирателей СМИ не допускается оказывать предпочтение какому-либо кандидату, в том числе по времени освещения его предвыборной деятельности, отведенной для таких сообщений, подчеркивается в заявлении "Голоса". Это требование является обязательным для всех СМИ. Если СМИ пренебрегает принципом равноправия кандидатов, оно нарушает закон и может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Полный текст заявления защитников избирательных прав граждан из движения "Голос" публикуется на сайте этой общественной организации.