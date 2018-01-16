Парламент Чехии отказал правительству в вотуме доверия

Парламент Чехии отказал в вотуме доверия недавно сформированному правительству страны во главе с Андреем Бабишем. За доверие кабинету во вторник проголосовали только 78 депутатов от популистского движения ANO, которое возглавляет Бабиш. 117 депутатов от всех остальных партий высказались против.

По конституции, теперь правительство должно уйти в отставку. Президент Чехии Милош Земан ранее заявлял, что снова поручит Бабишу сформировать правительство. Если три подобные попытки окажутся неудачными, страну ждут досрочные выборы.

Оппоненты Бабиша говорят, что готовы к переговорам с его сторонниками о коалиционном правительстве, но не согласны, чтобы премьером вновь стал Бабиш, против которого в Чехии открыто уголовное дело. Во вторник премьер заявил, что согласен со снятием с него депутатской неприкосновенности. Ожидается, что парламент примет решение об этом уже в ближайшие дни.

Андрей Бабиш – крупный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса. Полиция подозревает его в мошенничестве при получении субсидии от Евросоюза. Факт нарушений подтвердило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. Бабиш все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными.

Движение ANO во главе с Бабишем стало победителем на парламентских выборах в октябре 2017 года, однако не получило абсолютного большинства голосов.