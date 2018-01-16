Стив Бэннон получил повестку от спецпрокурора Роберта Мюллера

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское вмешательство" в президентские выборы-2016, направил повестку бывшему советнику президента Трампа по стратегическим вопросам. Стиву Бэннону предстоит выступить в качестве свидетеля перед большим жюри присяжных по вопросу о возможных связях помощников президента США с Россией.

Мюллер впервые использовал повестку большого жюри присяжных для получения информации от члена ближнего круга Трампа.

Во вторник Стив Бэннон отвечает на вопросы членов комитета по разведке Палаты представителей , которые также расследуют роль России в американской политической жизни во время президентской кампании 2016 года. Слушания проходят за закрытыми дверями.

Бэннон, приверженец программы Трампа "Снова сделаем Америку великой", был уволен из Белого дома в августе 2017 года и вернулся на свою прежнюю работу праворадикальное интернет-издание Breitbart News.

Позднее не этой неделе на вопросы Комитета по разведке ответит бывший менеджер предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски.