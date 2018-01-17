Священника Грозовского приговорили 14 годам колонии за педофилию

Суд в Ленинградской области признал священника Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости. Слушания проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, в 2011 и 2013 годах Грозовский совершил сексуальное насилие над тремя девочками в детских православных лагерях в Ленинградской области и в Греции.

Грозовский вины не признает и считает обвинения против себя сфабрикованными из-за конфликта внутри церкви по поводу контроля за деньгами на благотворительные цели. Он заявил, что будет обжаловать приговор.

Дело в отношении петербургского священника завели в 2013 году. Тогда же Грозовский уехал в Израиль. В 2016 году Грозовского экстрадировали в Россию и арестовали.