В Литве запустили проект "Ватникас" – аналог украинского сайта "Миротворец"

В Литве запустили проект по противодействию российской пропаганде. Информационный портал получил название "Ватникас". Он будет работать по образцу украинского "Миротворца" – публиковать данные людей, которые, по мнению создателей сайта, распространяют ложную информацию.

Как сообщает издание Lietuvos žinios, авторы проекта "Ватникас" предпочитают сохранять анонимность и называют себя "эльфами" – антоним к слову "тролли", которые ассоциируют с распространением пропаганды в интернете. В самом же списке "Ватникас" пока находятся около 150 человек.

Украинский "Миротворец" получил известность после публикации персональных данных журналистов ряда крупных СМИ и новостных агентств. В датабазе ресурса находятся тысячи имен. Публикации "Миротворца" вызвали резкую критику со стороны журналистов украинских и зарубежных СМИ, организации "Репортеры без границ", "Комитета защиты журналистов", властей США и Евросоюза.