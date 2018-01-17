Связанных с КНДР хакеров заподозрили в атаках на биржи криптовалют

Хакеров, связанных с Северной Кореей, заподозрили в кибератаках на биржи криптовалют. Об этом говорится в докладе американской компании Recorded Future, которая занимается кибербезопасностью.

Речь идет о группировке Lazarus. Утверждается, что она пыталась взломать южнокорейские биржи криптовалют и их участников в конце 2017 года. Эксперты пришли к такому выводу после анализа техники и способов кодирования. Они сравнили вредоносный код, который хакеры использовали при атаке на серверы Sony Pictures в 2014 году, с кодом вируса, заразившего южнокорейские биржи. Какое количество криптовалюты украли хакеры – не сообщается. Специалисты не исключают, что кибератаки могут продолжиться.

Группировка Lazarus получила известность после атаки на кинокомпанию Sony Pictures в 2014 году. Тогда Sony Pictures выпустила фильм Interview, в котором содержится сцена убийства северокорейского лидера. Позднее вектор атак Lazarus сместился в сторону международных финансовых организаций. Власти Северной Кореи обвинения в причастности к хакерским атакам отрицают.