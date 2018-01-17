CNN: сенаторы в США придумали наказание за вмешательство в выборы

В США подготовлен законопроект, предусматривающий наказание за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает телеканал CNN. Законопроект представили два сенатора – демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио. О том, какое именно наказание предусматривается, не сообщается.

По данным CNN, в документе прописаны отдельные меры для России, которые будут введены, если она "вновь попытается вмешаться в выборы". Помимо России в число стран, способных, по мнению сенаторов, вмешиваться во внутренние дела другого государства, также вошли Китай, Иран и Северная Корея. Предполагается, что определять степень вмешательства иностранных государств в выборы будет директор национальной разведки США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США создало специальную группу по противодействию иностранному влиянию. По данным агентства, ФБР будет информировать американцев о попытках России и других стран повлиять на выборы в Конгресс и местные выборы в ряде штатов в 2018 году.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.