Отличник Военно-воздушных сил СССР

Отрывки из передачи.

В разделе «Воспоминания» – российский и немецкий скрипач и педагог Захар Брон. Среди его учеников – Вадим Репин, Максим Венгеров, Дэвид Гаррет. Захар Брон – народный артист РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

«В 1972 году я победил во всесоюзном отборе скрипачей на конкурс имени Венявского в Познани. Но кому-то не хотелось, чтобы я поехал. И меня, нарушая все советские законы, забрали в армию. Тогда это было для меня трагедией. Кроме того, не разрешили служить в ансамбле. Я попал в наземную авиацию войск ПВО. Я был на грани самоубийства. Но тут появился очень приличный майор в штабе полка. И ему надо было отчитаться перед командованием за купленные духовые инструменты и создать духовой оркестр. Он увидел, что я – аспирант Московской консерватории, лауреат международных конкурсов. Вызвал меня, сказал: «Можете?». Я уже тогда понял, что в армии отказываться нельзя, потому что только хуже будет. Я сказал: «Могу».

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Далее в программе:

Профессия: гримёр.

Мальвина Швидлер, актриса (1919-2011): «Уже тогда, это в 1938 году, хороший гримёр говорил, что грима не нужно, а нужно чуть-чуть подчеркнуть своё лицо. Тона были такие нежные, пахучие. Грим был такого качества! Не знаю, как теперь грим, я последние двадцать лет не гримировалась на сцене».

Елена Эмма, художник-гримёр: «Очень тонкий незаметный грим должен быть у киноактёра, надо изменить лицо, но так тонко и такими средствами, с учётом камеры, киноплёнки, освещения, таланта оператора, проявщиков в лаборатории».

«Мои любимые пластинки» с журналистом-международником Петром Черёмушкиным:

"Мама любила и полськие военные песни, особенно Czerwone Maki na Monte Cassino. Теперь эту песню исполняет даже ансамбль Александрова. А в Советском Союзе её в первый раз услышали, если не ошибаюсь, в фильме Вайды "Пепел и алмаз".