В Хабаровске обстреляли дверь квартиры юриста штаба Навального

В ночь на 17 января дверь квартиры Станислава Денисенко, юриста штаба Алексея Навального в Хабаровске, обстреляли из травматического пистолета и били топорами. В лифте ему оставили угрозы. Об этом в твиттере написал региональный менеджер штаба Навального Олег Снов.

Как пишет Снов, ночью в дверь Денисенко стали ломиться двое неизвестных, один из которых стал замахиваться топором. Нападавшие не ожидали, что Денисенко будет оказывать сопротивление, и убежали. На место были вызваны сотрудники полиции.

​Сотрудники штаба Навального сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалии", что Денисенко от комментариев пока воздержится.

15 января координатор предвыборного штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин получил 15 суток ареста. Ранее его вызвали в Центр по противодействию экстремизму и обвинили в якобы незаконной предвыборной агитации и призывах к участию в несогласованном мероприятии. Активист попал под арест сразу после подачи заявки на акцию 28 января.

В конце декабря Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года. После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести общероссийскую забастовку избирателей 28 января.