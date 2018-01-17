Явлинский собрал подписи для регистрации на выборах президента

Штабы кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского собрали необходимое для регистрации на выборах президента России число подписей. На данный момент собрано 105 тысяч подписей из 79 регионов страны. Штабы продолжат сбор до 31 января, сообщает пресс-служба партии "Яблоко".

По российским законам кандидат от непарламентской партии должен представить в Центральную избирательную комиссию от 100 тысяч подписей. В настоящее время, кроме прочих, подписи собирают действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента России уже получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в Центральную избирательную комиссию, однако ему отказали в регистрации из-за непогашенной судимости по так называемому делу "Кировлеса". Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.