Русский "фейк" пугает Европу

"Фейковым" новостям из России должен быть дан отпор! Так считают европейские политики. Что у них получится? Обсуждают Андрей Остальский (Англия), Ефим Фиштейн (Чехия), Иржи Юст (Чехия), Мария Кугель (Латвия), Борис Райтшустер (Германия). Ведущая Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Ровно 20 минут назад завершилось пленарное заседание Европарламента по пропаганде, которая идет, прет, можно сказать, из Российской Федерации на Европу. Невероятно жесткие выступления, подряд выступали европарламентарии, один за другим, человек 30 выступило, по одной минуте им давали. С нами чешский журналист Иржи Юст, который будет обсуждать с нами эту тему, чего хотят добиться европарламентарии то ли от Европы, то ли от России, как они хотят остановить этот поток пропаганды, который на них идет, возможно ли от этого спастись. С нами на связи Андрей Остальский из Великобритании, из Праги мой коллега Ефим Фиштейн, ждем в эфир коллег из Латвии и Германии. Но сначала мы покажем, как сегодняшние европейские события преподносили и анонсировали на федеральном российском канале.

Елена Рыковцева: Вот, Иржи, никакой проблемы нет, что такое придумали европейские парламентарии.

Иржи Юст: Мне очень интересно, что наши коллеги российские обсуждают закручивание гаек в интернете, если здесь можно сесть за пост в соцсетях. Но не будем в эту тему углубляться. Что касается «фейк-ньюс» для Евросоюза в целом, то это такая привлекательная тема, потому что здесь можем найти полнейший консенсус, начиная с Великобритании, заканчивая Эстонией. Но есть здесь и доля правды, потому что, естественно, это не ошибочные, а именно придуманные новости, которые поступают из России, например, особенно распространенные новости, которые касаются беженцев, что хлынет волна беженцев, будут насиловать — это прекрасно распространяется в Евросоюзе, это используют партии популистские. Это затрагивает очень многих людей. Возьму Чехию, например, если сопоставить российскую угрозу и угрозу беженцев, естественно, обычный обыватель будет бояться беженцев, с которыми, конечно, есть проблемы, но не такие, о каких говорят российские СМИ и их распространители. Естественно, будут бояться беженцев, будут эту тему распространять, педалировать. Если взять конкретно Чехию, получается, что в парламенте появляются довольно одиозные люди благодаря теме беженцев и благодаря тому, что это было распространено с участием российских СМИ.

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Елена Рыковцева: Не очень точно, видимо, называть это совсем фейк-ньюс, проблема существует, но она раздувается до небесных масштабов.

Иржи Юст: Что такое фейк-ньюс — это ошибка, которую делают разные СМИ или это заведомая неправда? Естественно, заведомая неправда. Потому что если вы будете распространять разные картинки, разные новости, которые полностью ложные — это не ошибка, это не свежий взгляд на события, а это преднамеренно, намеренно подействовать на массы, чтобы их использовать ради какой-то цели. А это как раз опасность, не то, что кто-то ошибся, неправильно посчитал что-то или показал, или ошибся в трактовке событий, а именно то, что соврал. И этого как раз боятся политики в Европе.

Елена Рыковцева: Я предлагаю послушать выступление Джулиана Кинга, еврокомиссара по безопасности, на том обсуждении российской пропаганды, о котором мы сейчас говорим.

Джулиан Кинг: Российские власти не скромничают относительно целей этой кампании дезинформации и такого рода деятельности. В некоторых российских военных кругах, а также устами некоторых российских генералов они говорят о распространении ложных данных и дестабилизирующей пропаганде как о законном инструменте. И сегодня информация - это своего рода новое военное оружие. Цель этой кампании дезинформации в том, чтобы заставить людей верить, что дезинформация заслуживает доверия, опирается на факты. Когда знакомишься с опросами, многие люди соглашаются с дезинформацией, распространяемой Россией и Кремлем, и, к сожалению, мы можем сделать вывод, что российская дезинформация действительно может очень хорошо функционировать. Вот почему мы должны удвоить наши усилия и разрушить эту пропаганду

Елена Рыковцева: Удвоили, сегодня утроили, удесятерили, 50 человек на этом заседании сказали, что это очень опасно. Андрей, вы слышали сюжет российских коллег, они говорят, что Тереза Мэй сама занимается какими-то фейк-ньюс. Я даже не знаю, что они имели в виду, они не расшифровывали. Может быть вы знаете, что она там у вас набедокурила.

Андрей Остальский: Тереза Мэй, как и всякий политик, бывает, что ошибается, что-то не то может сказать, ее потом уличают, доказывают ей, что она была неправа. Бывали случаи, когда она и признавала это. Это абсолютно нормально. Надо это отличать от действительно умышленной лжи, от дезинформационной кампании. Пример конкретный был приведен недавно в исследованиях относительно вмешательства России в шотландский референдум о независимости. Помните, такой был, уже теперь Брекзит все затмил. Но ведь стоял в 2014 году очень серьезно вопрос о возможном выходе Шотландии из Соединенного королевства. Видимо, в Кремле сочли, если это произойдет, Шотландия уйдет, конечно, Британия будет очень сильно ослаблена — это будет чудовищный удар, значит выгодно и необходимо и средство дезинформации должно быть пущено в ход. Например, среди множества российских аккаунтов обнаружили такой, на котором было показано изготовленное фальшивое видео, где человек вбрасывает бюллетень со словом «да», то есть в поддержку независимости Шотландии, в коробку «нет», то есть фальсификация была показана откровенная, якобы открытая фальсификация итогов шотландского референдума. Это, конечно, вызвало страшную реакцию, очень многие в Шотландии поверили в это видео, это стало распространяться со скоростью вируса. Даже вроде бы демонстрации протеста какие-то. До сих пор, кстати говоря, я сам слышал от шотландцев, которые уже не помнят, откуда эта информация взялась, но подозревают, что что-то было не совсем так. Хотя надо отдать должное лидерам шотландской Партии независимости и шотландской Национальной партии, которая как раз выступала самым горячим образом и продолжает выступать за независимость Шотландии, они, тем не менее, дали отпор этим измышлениям и сказали, что никаких таких нарушений вовсе не было, референдум был проведен честно. Вот вам пример фейк-ньюс. А то, что там ошиблась Тереза Мэй, что-то не то сказала, что-то ляпнула, потом то ли извинилась, то ли постаралась как-то это дело, по крайней мере, снизить эффект от ошибки своей — это нормальная политическая борьба, политическая деятельность, всем политикам свойственно. И совершенно другое дело — это искусственно изготовленный фейк-ньюс, направленный на подрыв нормальных отношений в чужом обществе.

Елена Рыковцева: Почему в Великобритании опасаются, мы видели в выступлении сейчас нескольких британских политиков, почему опасность для себя ощущают они там? Казалось бы, Британия упакована независимой прессой, какой там Russia Today может прорваться до мозгов этого консервативного разумного британца. Почему такой испуг?

Андрей Остальский: Вы знаете, во-первых, консервативный разумный британец сегодня не тот, что был. Особенно референдум по Брекзиту, конечно, травмировал общество, травмировал нацию, расколол ее практически пополам, отношения стали напряженнее просто в разы. Я вообще иногда не узнаю страну, в которую я четверть века назад приехал. Надеюсь, что эти раны заживут, но пока они еще очень даже саднят и болят, иногда это все обостряется. В этой ситуации вброс фейковых новостей и дезинформация могут сыграть свою роль. Здесь, правда, идут очень серьезные споры и дебаты, каждая сторона имеет свои сильные аргументы о том, насколько российское вмешательство, в котором мало кто сомневается, насколько оно могло реально повлиять на тот же исход референдума. Известно, что больше 150 тысяч российских аккаунтов по-английски комментировали период перед референдумом и его итоге в соответствующем, естественно, духе. Потому что тоже российское руководство, видимо, считало, что российским национальным интересам отвечает именно уход Британии из Евросоюза, потому что это Евросоюз ослабит, ослабит общий западный фронт. В этом направлении эти аккаунты работали, их цитировали, их видели миллионы людей. Самое интересное, подсчитали специалисты из университета Сити, что 13 тысяч из них после референдума сразу исчезли, то есть они явно были созданы специально для того, чтобы поучаствовать в разогреве общественного мнения соответствующем перед голосованием. Идут споры — это все могло повлиять? Учитывая, что 49,51 и 48,52 разделилось британское общество, то есть пополам, там, конечно, могло иметь значение любое даже небольшое изменение, небольшой сдвиг в общественном настроении перед референдумом. Но это, конечно, недоказуемо. Большинство обозревателей высказывают надежду, что все-таки это не было решающим фактором, что не Россия предрешила исход референдума, хотя, кажется, и старалась изо всех сил. Но сам этот вопрос, что в процессы демократических, судьбоносных, абсолютно без преувеличения, решений, которые определят жизнь на многие поколения страны, определят отношения между странами Евросоюза, между народами, могут вмешиваться какие-то третьи силы со своими совершенно целями, ничего общего с повесткой дня самой Европы не имеющими, наоборот явно старающимися, грубо говоря, навредить и общественной атмосфере, и политическим отношениям, и стабильности, то, конечно, это пугает очень многих людей.

Елена Рыковцева: Я сейчас очень коротко обращу ваше внимание на то, как жестко парламентарии европейские говорили о российской пропаганде. Шведский говорил, что пропаганда российская носит особый характер, направленный против Европы, против европейского выбора. Другой парламентарий, польский, говорил, что активность российских СМИ опаснее любой другой, мы должны что-то делать. Эстонский парламентарий говорил, что в любой европейской гостинице можно услышать Russia Today. Это бесконечно странно с учетом к примеру той подачи новостей о Сирии, которую они предлагают. Хорватский парламентарий говорил, что ничего нового мы не видим, но в 2017 году количество этих действий резко возросло против Европы со стороны России. Немецкий парламентарий говорил о том, что лучший антидот против этой пропаганды правда. Чешский заявлял, что соперник Земана был атакован каналами «Спутник» и Russia Today. Еще один шведский парламентарий говорил о том, что дезинформационные атаки призваны дестабилизировать Европейский союз. Румынский, что «мы мало сделали против влияния российской пропаганды, нужно делать больше» и так далее. Кстати, многие приводили пример Украины, мы на примере Украины видим, как это опасно. Будет крайне неприятно послушать руководству России это заседание. Давайте обратимся в Латвию, Мария Кугель, наш корреспондент. Мы услышали несколько подряд встревоженных сообщений европарламентариев именно из стран Балтии. Правда, я не услышала вашей Жданок знаменитой, она должна была всем дать бой и сказать, что все в порядке, никакой пропаганды русской нет. Как бы вы нам объяснили, почему встревожены, почему такое активное участие приняли парламентарии этих стран в этом обсуждении?

Мария Кугель: Деятельность кремлевских и прокремлевских СМИ действительно заметна в странах Балтии. Особенно на том фоне, что свои русскоязычные СМИ в наших странах достаточно мало развиты в силу особенностей рынка, они не могут развиваться нормально, им нужно какое-то финансирование. Поэтому Russia Today перехватывает инициативу, прямо или косвенно финансирует какие-то ресурсы, интернет-ресурсы. То, что происходит у меня на глазах буквально в течение года, я вижу, что меняется немножечко политика Russia Today, приглашают наших журналистов на работу и дают им практически полный карт-бланш в освещении событий. Это, конечно, их очень стимулирует, они, видимо, решают какие-то внутренние вопросы, внутренние компромиссы. Что неприятно, они перетягивают свою аудиторию, это достаточно популярные журналисты, они перетягивают на этим порталы, таким образом буквально на глазах имидж меняется.

Елена Рыковцева: То есть можно сказать, что увеличивается, растет влияние российских ресурсов в вашей стране?

Мария Кугель: К сожалению, у меня нет никаких возможностей измерить это, но да, действительно можно сказать, что, по крайней мере, они до сих пор превалируют в русскоязычной аудитории.

Елена Рыковцева: Нам вообще-то со странами Балтии понятнее, чем с другими, потому что там очень велик процент русского населения, и там, конечно, Russia Today не играет той роли, какую играет Первый канал, Второй канал. Ефим, расскажите нам, пожалуйста, какую роль, если она существует, играют в нынешних чешских выборах российские СМИ или российский информационный поток? Там же не всегда СМИ, иногда в соцсетях какие-то вбросы.

Ефим Фиштейн: Наверное, нужно начать с объяснения того, чем гибридная информационная война отличается просто от дезинформации. Это не всегда очевидно, из вашей программы пока это неясно, это не прозвучало. Дезинформация была всегда большим ресурсом в советской внешней политике. Собственно слово «деза» появилось в недрах ГБ, когда-то использовали для этого подкидные, подставные издания для того, чтобы российскому читателю внушать какие-то дезиформационные проекты. К примеру, рассказ о том, что СПИД изобрели американцы в своих лабораториях, подавался посредством индийской газетки, которая в перестроечные дни исчезла. Это всегда было. Чем же отличается гибридная информационная война? Тем, что сейчас российские средства массовой информации, филиалы в Европе не предлагают альтернативной правды, как это было раньше, они ничто не выдают за истину в последней инстанции. Они предлагают такой веер, такой спектр разнообразных правд, что само слово «правда» теряет всякое значение. Мир становится туманным, где любая правда имеет право на существование. Это и называется постправдивой эпохой. Прекрасный пример привела российская информационная среда, когда предлагала варианты того, почему был сбит голландский «Боинг» над территорией Донбасса. Предлагалось пять различных вариантов взаимоисключающих, противоположных. То это был украинский «Бук», который сбил, то это был украинский летчик, то это был борт, на котором находились трупы из Голландии, то из космоса убивали. То есть выбирайте на свое усмотрение. Поэтому очень трудно аргументировать против российской пропаганды с помощью каких-то фактов. Вы предлагаете им киноснимок, какой-то документ, он говорят: прекрасная фотография, скажите, какой программой вы пользовались для фотошопинга? Мы умеем много таких сделать. И что? Это очень сложная ситуация. Что касается конкретно Чехии, здесь, разумеется, используется метод, которым когда-то пользовались советские средства массовой информации. Здесь есть целый ряд порталов и печатных изданий, которые имеют явно не чешское происхождение. Я могу привести десяток названий. Один перепечатывает другого, исходный перепечатывает или передает материалы явно взятые из российских средств массовой информации. Получается так, что вам пишут, что знаменитый американский ученый доказал, что Эйзенхауэр был сотрудником СТБ, на него велось досье, которое впоследствии было сожжено, потому что там были факты, что он по существу является педофилом и поэтому шантажируется органами СТБ. Но этот портал, он ни в чем не виноват, он это перепечатал от особого подставного издания. И получается такая цепочка. Очень сложно в умах читателей стереть или опровергнуть, потому что живем мы в постправдивое время, где очень развита эта система прорусских, они, кстати, заодно и являются конспирологическими, теории заговоров в них печатаются с удовольствием.

Елена Рыковцева: Тут надо уточнить, когда вы говорите, что они предлагают пять версий, их может быть пять, но все они исключительно направлены на то, чтобы вывести из игры «ополченцев», которые могли сбить этот «Боинг», например. Вы можете выбрать любую, но главное, чтобы она не была связана с тем, что невыгодно российскому руководству.

Ефим Фиштейн: Об этом я и говорю, что исчезает само представление о том, что есть какая-то правда и значит нет смысла ее доискиваться, нет смысла тратить силы, потому что вы никогда не доищитесь. Вот смысл гибридной информационной войны.

Продолжение обсуждения: сможет ли Европа противостоять российской пропаганде смотрите на видео и слушайте в звуке. Полный текст скоро.

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