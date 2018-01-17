В Верховной Раде призвали проверить Поклонскую у психиатра

В Верховной Раде призвали провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Государственной думы России Натальи Поклонской. С соответствующей просьбой к научному центру социальной и судебной психиатрии имени Сербского обратился депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Политик заявил, что принял такое решение после того, как Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить дело против ряда украинских чиновников. В их числе – президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава МВД Арсен Авакова. По мнению Поклонской, они причастны к созданию преступной организации, которая совершила государственный переворот на Украине и развязала войну в Донбассе.

Против самой Поклонской на Украине заведены два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также числится в санкционных списках Европейского союза, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

Наталья Поклонская до 2014 года работала в прокуратуре Украины, а весной 2014-го российские власти назначили ее "прокурором республики Крым" – в этой должности она осталась и после аннексии полуострова. С 2016 года она заседает в Госдуме.