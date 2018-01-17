В интернете появилась петиция в поддержку ульяновских курсантов, снявших видеоролик с танцами в полуобнаженном виде. Менее чем за сутки петицию на сайте Change.org подписали более трех тысяч человек.

Пользователи интернета просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за скандального видеоролика. В петиции отмечается, что студентов готовят к отчислению, несмотря на то, что у них не было проблем с учебой и дисциплиной. Сам видеоролик авторы петиции называют безобидной пародией.

Ролик с танцующими студентами первого курса летного факультета был снят еще в октябре. Но в интернете он разошелся в начале этого года. На видео, снятом в общежитии вуза, курсанты под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси танцуют в нижнем белье и фуражках. Клип вызвал волну критики.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и появившимся на видео студентам дисциплинарные меры. “Своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг”, – говорится в релизе Федерального агентства воздушного транспорта.

Сами авторы клипа утверждают, что не хотели никого обидеть, а сняли видео ради развлечения.