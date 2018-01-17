Источники Рейтер: делегация талибов посетила Исламабад для консультаций

Делегация талибов посетила Исламабад для первоначальных консультаций о возобновлении мирных переговоров, которые должны покончить с 16-летней войной в Афганистане. Об этом агентству Рейтер сообщили два высокопоставленных лица в кругах талибов. Остается неясным, был ли достигнут какой-либо прогресс на неофициальных встречах. Многие предыдущие попытки не привели к возобновлению прямых переговоров и закончились почти сразу после их начала в 2015 году.

Как сообщает Рейтер, встречи в Исламабаде последовали за другими консультациями по тайным каналам, состоявшимся в Турции между представителями талибов и представителями Хизб-и-Ислами – группировкой, ранее входившей в ряды талибов, однако в 2017 году сложившей оружие и перешедшей на сторону правительства Афганистана.

Пресс-секретарь президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что ему не известно о переговорах в Исламабаде. Представители талибов также уклонились от ответа на вопросы. Обе стороны в понедельник опровергли свое участие в переговорах в Турции. Однако два высокопоставленных должностных лица из числа талибов заявили на условиях анонимности, что верховный лидер Хайбатулла Ахундзада одобрил в понедельник ознакомительную встречу в Исламабаде. Ахундзада скрывается на территории Пакистана. Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что на встрече в Турции нет легитимных представителей движения.