Врачи выявили у напавшего на Татьяну Фельгенгауэр шизофрению

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Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.
У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.
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