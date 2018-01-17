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Врачи выявили у напавшего на Татьяну Фельгенгауэр шизофрению

Татьяна Фельгенгауэр

Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.

У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.

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