Врачи выявили у напавшего на Татьяну Фельгенгауэр шизофрению

Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.

У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.