Польша: демонстрации с требованием послаблений в законе об абортах

В десятках городов Польши (около 50) прошли так называемые "черные протесты", участники и, прежде всего, участницы которых требуют либерализации законодательства о праве на аборт.

Всего девяти голосов не хватило на прошлой неделе в Сейме сторонникам либерализации законодательства, касающегося абортов, чтобы им мог заняться парламент: несколько депутатов оппозиции просто не явились на голосование, а трое проголосовали против, что вызвало гнев части полек, которые пришли в среду к штаб-квартирам оппозиционных партий, а затем и к зданию самого парламента.

"Политики всех партий безответственно отнеслись к проблемам, касающимся нашего здоровья и жизни, они не уважают людей, собравших подписи за упрощение доступа к абортам", – заявила одна из участниц демонстрации в Варшаве.

Теперь на рассмотрении соответствующей комиссии в Сейме находится другой законопроект, который, наоборот, полностью запрещает аборты. В настоящее время аборты в Польше допускаются лишь в случае необратимого повреждения плода или непосредственной угрозы жизни женщины.

Осенью 2016 года по всей Польше прокатилась волна "черных протестов". Под влиянием их массовости тогда власти отступили от намерений ужесточить законодательство, касающееся абортов.