В Освенциме сын белорусского активиста приговорен к заключению

Суд в польском городе Освенцим приговорил Адама Беляцкого - сына белорусского правозащитника к 18 месяцам тюрьмы за осквернение мемориала, расположенного на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Беляцкий вместе с другими устроил перформанс в обнаженном виде у ворот бывшего концлагеря, в ходе которого был убит ягненок. Cын активиста и белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого, был признан одним из организаторов акции 24 марта 2017 года, которую он назвал "антивоенным протестом".

Другой организатор акции Никита Валадзко был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Суд также приговорил 10 других лиц к году общественных работ за участие в акции. В их числе два белоруса, украинец, немец и шесть поляков. Беляцкий и Валадзко, которые являются студентами театральных факультетов в университетах Польши, также оштрафованы на сумму около 600 долларов США за публичное убийство животного.

Беляцкий и Валадзко убили ягненка под знаком на главных воротах Аушвица, на котором написано: "Арбейт Махт Фрей" ("Работа освобождает"). Они также повесили баннер с надписью "Любовь" над воротами, временно закрыв циничное послание надписи на "Любовь Махт Фрей" ("Любовь освобождает").

Все 12 человек в группе затем сняли с себя одежду, надели друг на друга наручники и сели голыми - прямо под знаком - на пути, которым проходили заключенные, прибывшие в Аушвиц-Биркенау. Валадзко сказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что цель выступления состояла в том, чтобы "обратить внимание на то, что люди ничему не научились из того, что произошло в Освенциме".