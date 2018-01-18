Иркутск: член штаба Путина "полечит" тех, кто говорит "неправильно"

На открытии штаба Путина сопредседатель организации и доверенное лицо действующего президента Виктория Дворниченко высказала желание полечить тех, кто любит "поговорить неправильно". Ее слова на открытии штаба Путина в Иркутске 16 января приводит "Большой город".

"Мне, как врачу, сразу же хотелось бы сказать: если бы здоровая нация в Иркутской области, здоровые люди, но некоторые люди любят немножечко пошуметь, поговорить неправильно, но и мы можем помочь, потом полечить от этой болезни, которая не в ту сторону идёт", – сказала Дворниченко.

Вместе с Дворниченко региональный штаб Путина возглавили директор Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов и председатель областного совета женщин Галина Терентьева. Дворниченко – главный врач областного онкологического диспансера.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. В числе кандидатов: действующий президент Владимир Путин, журналист Ксения Собчак, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента России получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации из-за его судимости. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.​