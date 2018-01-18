В Казахстане сгорел пассажирский автобус. Погибли 52 человека

На западе Казахтана в Актюбинской области сгорел пассажирский автобус "Икарус". Погибли 52 человека. Эту информацию агентству "Интерфакс" подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.

Пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказывается медицинская помощь. По данным издания Nur.kz, все пассажиры – граждане Узбекистана.

Автобус загорелся во время движения.Предварительная причина пожара - замыкание проводки, - сообщили чрезвычайные службы. Кроме того, по их данным, автобус был перегружен.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.