Дональд Трамп подвел итоги "премии лживых СМИ"

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter победителей "премии лживых СМИ".

Первое место в списке фейковых СМИ заняла газета The New York Times, в которой был опубликован материал с заявлением, что экономика США никогда не восстановится.

Телеканал CNN фигурирует в списке фейковых СМИ четыре раза. В частности, за сообщение о том, что президент США и его сын Дональд Трамп-Младший имели доступ к хакерским документам из WikiLeaks и материал от 22 июня о встрече финансиста Энтони Скарамуччи с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым. На момент публикации Скарамуччи занимал должность директора по связям с общественностью Белого дома, но вскоре был уволен. Публикация о встрече бизнесменов была удалена через два дня после публикации.

По разным причинам Трамп "удостоил" "премии лживых СМИ" журналы TIME и Newsweek, телеканал ABC и газету Washington Post.

Список победителей фейковых новостей завершает запись о возможном сговоре предвыборной команды Трампа с Россией. "Российский сговор — это величайшая мистификация для американского народа. Сговора не существует!" - написал Трамп

"Премию лживых СМИ" Трамп объявил 3 января.

Конфликт президента США с демократическими СМИ продолжается с начала его президентской кампании в 2014 году. Тогда в публичный доступ попали данные со взломанных серверов руководства Демократической партии. В документах говорилось, что руководство партии якобы подыгрывало Хиллари Клинтон в борьбе с демократом Берни Сандерсом в ходе праймериз. После победы Трампа критика со стороны СМИ разгорелась с новой силой. Многие медиа сосредоточились на версии о том, что победа Трампа стала результатом возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США.

Трамп неоднократно заявлял, что он и его предвыборный штаб не имели никакого сговора с Кремлем. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к выборам в иностранных государствах.

