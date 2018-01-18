Пентагон: США не создают в Сирии новые пограничные силы

Американские военные продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных сил. Об этом сообщает Министерство обороны США.

В заявлении Пентагона говорится, что кампания по уничтожению террористической организации "Исламское государство" не завершена до конца, и в некоторых районах Сирии всё ещё ведутся боевые действия. Кроме того, отмечается, что силы коалиции во главе с США занимаются обеспечением безопасности местного населения в освобожденных от джихадистов районах.

Минобороны также отмечает, что Вашингтон учитывает интересы Турции при проведении военных операций в Сирии и готов оказывать Анкаре поддержку в борьбе с "Исламским государством".

14 января коалиция во главе с США заявила, что намерена создать на базе сирийской оппозиции силы охраны границы страны общей численностью 30 тысяч человек. Турецкий МИД осудил планы коалиции, отметив, что формирование новых воинских подразделений не согласовывалось с Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США и пригрозил в любой момент начать военную операцию на севере Сирии. Речь шла об боевых действиях в районах, которые находятся под контролем сирийских курдов.

