Автор учебника с "революцией в Киеве" Волобуев просит защиты от СМИ

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Олег Волобуев, автор учебника по новейшей истории России для десятого класса, который резко раскритиковали в Совете Федерации, просит защиты от "медийных манипуляций" в связи с распространением, как он утверждает, искаженной информации об учебнике.
Волобуев написал открытое письмо министру образования России Ольге Васильевой, в котором назвал безосновательными все обвинения в провокационности формулировок учебника о событиях на Украине 2014 году. Учебник, по его словам, прошёл все необходимые экспертизы и был рекомендован министерством. Волобуев также отметил что общая оценка украинских событий 2014 года носит в учебнике "исключительно негативный характер".
Ранее министерство образования и науки России направило учебник, в котором говорится о "революции в Киеве" и "поплывшем в другом направлении Крымском полуострове", на дополнительную экспертизу. Материалы экспертизы должны быть подготовлены до 27 января.
В октябре член Совета Федерации от аннексированного Россией Крыма Сергей Цеков пожаловался на описаниев учебнике событий в Киеве в начале 2014 года. По мнению политика, недопустимо называть "революцией" Евромайдан, который он сам охарактеризовал как "кровавый путч". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала текст учебника провокационным.
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