Кинотеатры обвинили Мединского во вмешательстве в их работу

Ассоциация владельцев кинотеатров назвала решение Министерства культуры России о переносе проката иностранных фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" с января на февраль "грубым вмешательством в работу кинотеатров". Об этом говорится в заявлении прокатчиков, опубликованном на странице ассоциации в Фейсбуке.

Как утверждают владельцы кинотеатров, это уже не первый случай вмешательства Минкульта в их деятельность. Ранее подобные решения о переносе даты выхода фильмов принимались в отношении картин "Салют-7" и "Мстители: Эра Альтрона". Прокатчики утверждают, такие действия чиновников наносят ущерб не только самим кинотеатрам, но и зрителям, которые теперь будут вынуждены изменить свои планы. По данным прокатчиков, на фильм "Приключения Паддингтона – 2" уже продано билетов на общую сумму более 750 тысяч рублей. Теперь эти деньги придется вернуть.

"Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра Культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!" – говорится в обращении Ассоциации владельцев кинотеатров к Владимиру Мединскому.

Сам глава Министерства культуры отверг обвинения во вмешательстве. По мнению Мединского в своём заявлении прокатчики оперируют эмоциями, в то время, как он руководствуется цифрами. Министр утверждает, что все "переносы дат и разводки конкурентов" приводят к увеличению сборов. Также Мединский заявил, что Минкульт продолжит работать "в интересах отрасли российского кино, но не в интересах Голливуда".

18 января в России в прокат должны были выйти картины "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти", однако за сутки до начала показа Минкульт перенес российскую премьеру фильмов на 1 февраля. Также 18 января в прокат выходит отечественная картина "Скиф" режиссера Рустама Мосафира. По данным источников газеты "Ведомости", перенос фильмов связан с тем, что чиновники хотят предоставить больше сеансов российским картинам, в частности "Скифу".

В декабре 2017 года Владимир Мединский предложил ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах. Озабоченность министра культуры вызвало то, что почти 50 процентов сеансов по всей России занимал показ восьмого эпизода саги "Звездные войны". Ранее Мединский высказывался за то, чтобы взимать с иностранных картин, выходящих на территории России, "обязательное отчисление" в размере пяти миллионов рублей.