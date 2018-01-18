В США республиканцы требуют санкций в отношении Усманова и Чайки

Сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм требуют ввести санкции против российского бизнесмена Алишера Усманова и генерального прокурора Юрия Чайки. Письмо с соответствующими требованиями сенаторы направили госсекретарю США Рексу Тиллерсону, министру финансов Стивену Мнучину и директору Национальной разведки Дэну Коутсу.

Сенаторы утверждают, что Чайка и Усманов, будучи людьми из близкого круга президента России Владимира Путина, участвуют в коррупционных схемах. В качестве доказательства коррупции республиканцы используют материалы "Новой газеты", Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Международного консорциума журналистов-расследователей.

Авторы письма называют Усманова одним из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю и имеющих долю в ведущих средствах массовой информации. Ссылаясь на материалы Фонда борьбы с коррупцией, сенаторы пишут, что Усманов пожертвовал 85 миллионов долларов в пользу фонда, якобы связанного с премьером Дмитрием Медведевым. По мнению сенаторов, действия Усманова можно рассматривать как "одну из форм взяточничества".

Сенаторы также рассказывают о результатах расследования, согласно которому близкие родственники Чайки и родственники других чиновников Генпрокуратуры, якобы вовлечены в деловые отношения с компанией "Авилон". В частности, упоминаются контракты на поставку автомобилей для государственных нужд, включая саму Генпрокуратуру. Сенаторы также отмечают, что совладелец "Авилона" Камо Авагумян и сын генпрокурора Артем Чайка имеют долю в бизнесе в пятизвездочном отеле в Греции.

Ранее стало известно, что США завершают работу над первым официальным списком российских олигархов, близких президенту России Владимиру Путину. По данным американских СМИ, в отношении людей из списка Вашингтон может ввести санкции. Ожидается, что список россиян будет опубликован в конце января.