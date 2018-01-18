"Россия для грустных"

Пародийный клип, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации по примеру солдат британской армии, вызвал скандал, докатившийся до высшего руководства. Ролик на песню диджея Бенни Бенасси Satisfaction, в котором курсанты танцуют в трусах и фуражках, ректор института расценил как "глумление над отраслью" и сравнил с выступлением Pussy Riot (потому что институт - "храм наук", а следовательно, общежитие института тоже немного святое), а в Росавиации создана специальная комиссия, которая собирается расследовать "этот безнравственный эпизод" и принять к его участникам "самые жесткие меры дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления". Большинству комментаторов в соцсетях такая реакция начальства кажется несоразмерной проступку, а клип - скорее восхитительным, чем возмутительным.

Кирилл Ганин:

Русские люди долго запрягают, но потом рвут всех. Двухминутный ролик, снятый на мобильник одним планом простыми парнями из Ульяновского летного училища, порвал и протухшее гей-искусство, и арт-хаус и глянец одновременно.

Таня Кособокова:

Товарищи, ну вы меня простите, может "ветеранам" и прочим патрийотам приятнее и привычнее кадры дедовщины, приходящие из курсантских общаг, а по мне так это видео -- самая лучшая реклама армии -- если в свободное от маршей время мальчишки занимаются таким фаном, значит не так все страшно в военном королевстве.

Алексей Рощин:

Офигеть!! А что, здорово. Если у нас такие курсанты - за армию я в кои-то веки спокоен. Ура! Эх, ошибся - это не военные, это будущие пилоты. Ну ладно - за авиацию буду спокоен.

Максим Дроздов:

Хорошо сняли, задорно. Но что тут началось: скрепы в опасности! Губернатор создаёт комиссию, Минтранс создаёт комиссию, ректор заламывает руки...

В общем, сегодня он танцует тверк— а завтра Родину отверг! От "Satisfaction" до ножа один шаг! Такая молодая поросль собой позорит нашу отрасль!

Совсем, короче, <с ума посходили> наши начальнички...

Михаил Кречмар:

Главное чувство - радость и удовлетворение за нашу страну. В училищах которой физически хорошо подготовленные молодые люди склонны к иронии, занимаются творчеством и способны собрать мало-мальски приемлемый клип.

Второе главное чувство - радость и удовлетворение за свою страну. Где руководство училища, губернатор области и целое министерство имеют столько свободного времени, что могут его посвятить творчеству первокурсников.

И больше нет для них других проблем в их деятельности.

Евгений Ройзман:

Считаю, что начальник Ульяновского лётного училища должен сделать официальное заявление: « Мои курсанты самые крутые, они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Уверен, что они сумеют хорошо учиться и станут замечательными летчиками! Наше училище лучшее. А кто будет говорить глупости про моих курсантов - будет иметь дело со мной! ‬»

Это было бы правильно и красиво.

​Давид Хомак:

Студенты-первокурсники сняли клип на музыку Benni Benassi — Satisfaction. Смешной. Хорошо сняли, одним планом, без монтажных склеек — а это надо очень хорошо отрепетировать.

Клип — очевидный трибьют такому же клипу из британской армии — что никак не умаляет его достоинств. Снимать одним планом ОЧЕНЬ сложно, это всегда что-то вроде фокуса.

Но пройтись по коридору общежития в трусах и фуражках — это осквернение™ и оскорбляет ветеранов!

Россия для грустных.

Митя Алешковский:

Только в России безобидный танец молодых парней может вызвать такой скандал.

Антон Китаев:

а почему бы и нет, ведь логично:

а) победить

б) оскорбляться всю оставшуюся жизнь

или делегировать оскорбление патриотам, вот ректор - патриот и он оскорбился за ветеранов (далее следуют кадры из мультика "Вовка в тридевятом царстве")

Сергей Вардомацкий:

На эту тему три дня и сотни комментариев в группе Гражданская авиация.

Пилоты и сочувствующие в основном офигели... от дурацкой реакции училища.

Светлана Ермакова:

Во-первых, это красиво! Во-вторых, хорошие ээээ нижние чакры - бесценное качество для будущего пилота. Благодаря этому зашкаливающему жизняку усваивается огромное количество сложной информации про устройство самолета и принимаются мгновенные решения в критических ситуациях.

А у нас даже юношеский стеб превращается в "Свободу на баррикадах". Ну, тоже хорошо.

Андрей Мурзин:

Я за эту тему рублюсь потому, что в детстве я был пионером. Был горнистом. И вот возвращаясь как то с мероприятия мы решили немного поиграть. Изобразили из горнов автоматы, навели на знаменосца, сказали хенде хох, посмеялись и забыли. На следующий день начались трудные времена. Нас трепали за это чуть ли не как изменников Родины. Какая то взрослая тварь сообщила куда нужно. Как я могу относиться к этому ролику?)

Александр Плющев:

История с ульяновскими курсантами показывает, насколько опасны все эти "искажения истории", "попрание святынь", и прочие нарушения морально-этических норм. Дальше эта зараза будет распространяться быстрее и шире. Священность обесценивается, скатившись с памятников и новодельных учреждений культа до фуражки пилота. Такая история - отличный способ перебить какую-нибудь реально серьезную и неприятную тему, вроде поножовщины школьников.

Многие советуют чиновникам заняться решением настоящих проблем вместо того, чтобы преследовать студентов.

Павел Каныгин:

Не бухие чистильщики, таранящие на взлетной полосе джет президента Total, не борт-проводники, выкидывающие с рейсов инвалидов, не опаздывающие губернаторы, которые задерживают вылеты регулярных рейсов, нет, это не они являются проблемой. Это тверк полуголых курсантов, оказывается, угрожает процветанию. Отчислим же их на хрен, и будем падать, не нарушая вековых устоев.

Анастасия Миронова:

Прочитала, что курсантам летного училища, в шутку станцевавшим в белье, грозит отчисление. Мол, как эти граждане могут кого-то возить!

А я вспоминаю год какой-то далекий. Может, 2008-й. Авиакомпания Say7, которая потом стала, вроде как, "Сибирь". Или наоборот... Рейс из Москвы в Тюмень. Прилетели, все выходят. Я последняя. Подхожу к трапу и сталкиваюсь лицом к лицу с командиром судна: мятый, обросший, с алкоголическим видом и некоторым перегаром. Морда - дичайшая, глаза - навыпучку. И ничего, летал. Главное, что не танцует

Александр Замыслов:

Как ответственно заявил ректор, такого ужаса в их стенах ещё не было - все было спокойно: ну, дрались, выпивали, но чтобы в трусах танцевать - это вообще пережить сложно, как наивысший позор гражданской авиации. А и правда, бухающий лётчик лучше же танцующего летчика с чувством юмора и мозгами. ДБ!

Русское будущее:

24 февраля 2014 года второкурсник института гражданской авиации из Ульяновска погиб возле одной из высоток на улице Кирова. В одежде погибшего была обнаружена предсмертная записка. По версии следствия, причина трагедии – суицид.



18 января 2015 года 20-летний курсант погиб, упав с 4 этажа общежития на улице Гагарина, 10. Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы, решил перебраться из одной комнаты в другую через балкон. Но поскользнулся и упал. Курсант скончался на месте.



6 декабря 2015 года на железнодорожном переезде в Засвияжском районе было обнаружено обезглавленное тело 19-летнего курсанта-второкурсника из Рязани. По версии оперативников, таким жестким способом парень свел счеты с жизнью. Однако его родители были уверены, что их сына убили и выбросили на рельсы, чтобы сымитировать суицид.



Следующая трагедия произошла 17 ноября 2016 года. 20-летний студент этого же ВУЗа выпал из окна 9 этажа гостиницы «Авиационной» по ул Островского. От полученных травм парень скончался на месте. Курсант учился на 3 курсе по специальности «Авиатопливное обеспечение».



23 января 2017 года курсант 3 курса, обучающийся по специальности «Авиатопливное обеспечение», выпал с 14 этажа высотки по ул Кирова, 6. Основная версия следствия та же – суицид.



Точно хотите пародийные танцы обсуждать? Больше тем нет?

Екатерина Винокурова:

А про курсантов авиационного училища с тверком хочу вот что сказать.

Когда я лечу куда-то, мне важно, чтобы за штурвалом самолета сидел хорошо обученный пилот. Мне плевать на его пол, расу, моральные качества и ориентацию. Мне важно, умеет ли он водить самолет. И пусть хоть стриптиз потом танцует, хоть венский вальс.

Ребята-курсанты ведут себя так, как ведут парни их возраста, то есть, демонстрируют нормальное психологическое развитие. Не в семинарии же дело происходит.

Росавиации стоит скорее обратить внимание на иные большие проблемы в своем ведомстве и завалить пасть.

Ну а вообще - одними из самых мерзких черт последнего срока Путина стали вот эти мерзкие скрепки, когда пузатые чиновники, выходя из бизнес-джетов в обнимку с несовершеннолетними любовницами клацают зубами про мораль и преступную материальную зацикленность.

А потом еще удивляются, что молодежь видит это ханжество и лицемерие и посылает их на три буквы.

Старческое брюзжание про скрепы - это дряхлеющая власть, а не сильная. В рамках истории про курсантов хочется, чтобы администраторы предвыборной кампании об этом задумались.

Сергей Минаев

Писать письма общественности губернатору или Росавиации - это дело бесполезное, поэтому мое письмо адресовано ребятам "танцорам"

Парни!

Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тёти будут читать вам морали, возможно вас даже вызовут на ковёр к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник морали и нравственности. Потом, возможно, вас отчислят.

Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти - это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят начиная с 1986 года.

Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? ( спойлер: никак).

Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато( посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний - тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь - это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет.

Я не считаю, что ваше видео украшает вас, как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами - совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит.

Совет родителям - если за видео вашего ребёнка направят на медицинское обследование - забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей.

Ирина Воробьева:

Росавиация выпустила целое заявление по поводу ролика курсантов Ульяновского летного училища. Ребята сняли пародию на клип Satisfaction, где танцуют в фуражках и нижнем белье в общежитии.

Росавиация негодует. «Возмутительные съемки», «безобразный случай», «безнравственный эпизод», «оскорбление всем работникам гражданской авиации» – это все цитаты из заявления, да какие сильные! Назначили врачебную экспертизу, а точнее «психо-эмоционального состояния». (здравствуй, даже не знаю, какой век)

Дорогая Росавиация! «Безобразные случаи» – это когда вы используете дыры в законе для того, чтобы лишать пилотов летной лицензии. «Безнравственный эпизод» – это каждый эпизод, когда вы активно душите всю малую авиацию, не давая никому учиться и приходить в летное дело. В огромной России осталось 7 (СЕМЬ!) авиационных учебных центров, которые готовят частных пилотов. Федор Конюхов, известный на весь мир путешественник, вынужден получать пилотское удостоверение в другой стране, это ли не позор? Взлетно-посадочные полосы небольшого аэродрома уничтожают, отдавая под хранение сахарной свеклы, не стыдно вообще? Доступ к данным по погоды для пилотов закрыли, никто не покраснел?

«Оскорбление всем работникам гражданской авиации» это нынешнее состояние гражданской авиации.

А курсантам устроили настоящий партком со скрепами, вот что самое стыдное.

В комментариях к посту Ирины Воробьевой приводятся и другие примеры "безобразных случаев" - видеоролики, в которых преподаватели матерятся перед студентами.

Ая Шафран

Ролики с преподавателями Ульяновского училища - вот это настоящий позор. Препод орет на курсантов матом, унижает. А потом мальчики у них виноваты во всех смертных грехах (( пусть уж всё про Ульяновск на экраны вываливается в таком случае. Чтобы солдафонов выгнали из профессии

Некоторые комментаторы задаются вопросом, почему студенты не предвидели такой реакции: в последние годы скандалы подобного рода случаются регулярно.

Тимур Олевский:

Больше всего в курсантах авиационного училища порадовало, то что они как-будто ничего не слышали про тверк-скандалы и блогера Соколовского. То есть им на только наплевать, что там кто думает, но и наплевать на то, что потом делает. Это прекрасно.

Владимир Варфоломеев:

они почти полгода не публиковали видео. т.е. всё-таки подозревали, что у них могут возникнуть проблемы, и не хотели этого.

Есть, конечно, и такие, кто порицает героев видео, а заодно и всех, кто за них вступился.

​Александр Ладной:

Что-то трудно представить такой ролик снятый к примеру курсантами ФСБ, там бы погоны полетели, как осенние листья у всех. Есть рамки которые переходить не стоит, как и судье одевать шутовской колпак во время заседания. Такие мысли.

Сергей Григорьев:

Для всех страждущих: УВАУГА училище не военное. И положение не казарменное в нем. И не должен начальник училища вступаться за такой креатив по одной простой причине: училище не готовит артистов и клоунов. Это прерогатива МАИ. У парней впереди очень тяжелая и ответственная работа к клоунаде мягко говоря отношения не имеющая. И реализация своих творческих способностей не должна быть такой низкопробной гадостью. Мне кажется, варианты есть. А желание блеснуть на канале своими белесыми ляжками - чтож, реализовали. Теперь знают цену говна на палочке. Во взрослой жизни будет ещё круче. Это отбор. Шелухи от зерен. В авиаотрасли это постоянный процесс.

Владимир Егоров:

Я пилот,и ничего веселого или задорного в этом клипе не увидел,нужно чувство меры иметь,не сочетаются розовые трусы с форменной фуражкой!И нет трагедии в том,что их исключат,на освобожденные места придут адекватные ребята,влюбленные в небо и профессию,уважающие форму!Кто сможет,поступит на следущий год,а кто передумает поступит в театр Серебренникова.

Елена Панькина:

Интересно, если все это проделали бы учащиеся колледжа или как теперь называются бывшие СПТУ, которые получают профессию тракторист-машинист широкого профиля, это было бы ничего или поднялся бы вой, кому мы доверим наше возродившееся сельское хозяйство?

Будущие трактористы, впрочем, не отстают!

Кристина Потупчик:

Тот момент, когда студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново - адекватней всего руководства Росавиации и Ульяновской области, вместе взятых.

Парни, давайте дальше флешмоб, не останавливайтесь!

​Петицию в защиту ульяновских студентов от отчисления подписали уже более 10 000 человек, однако спасет ли это их - пока неясно.

​Валерий Печейкин:

Телепрограмма «Первого канала» в ближайшее время:

20:00 — расстрел первого курсанта Ульяновского летного училища

20:05 — расстрел второго курсанта Ульяновского летного училища

20:10 — расстрел третьего курсанта Ульяновского летного училища

20:15 — расстрел четвертого курсанта Ульяновского летного училища

20:20 — расстрел пятого курсанта Ульяновского летного училища

20:25 — расстрел шестого курсанта Ульяновского летного училища

20:30 — расстрел седьмого курсанта Ульяновского летного училища

20:35 — расстрел восьмого курсанта Ульяновского летного училища

20:40 — расстрел девятого курсанта Ульяновского летного училища

20:45 — мультфильм «Приключения Шушуни»

20:50 — расстрел десятого курсанта Ульяновского летного училища

21:00 — расстрел одиннадцатого курсанта Ульяновского летного училища

21:05 — расстрел двенадцатого курсанта Ульяновского летного училища

21:10 — расстрел тринадцатого курсанта Ульяновского летного училища

21:15 — расстрел четырнадцатого курсанта Ульяновского летного училища

21:20 — молебен

21:30 — 665 серия сериала «Хоп, мусорок-2»

Губернатор Ульяновской области, впрочем, выступил в поддержку авторов видео:

Сергей Морозов:

Считаю нужным обозна­чить свою позицию, которую довел и до ру­ководства училища гр­ажданской авиации, и намерен довести до Росавиации в отно­шении мальчишек, вып­устивших неоднозначн­ый клип в интернете. Считаю, что увольне­ние точно не добавит им патриотизма и во­спитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и пре­подавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курс­антам, что такое чес­ть мундира и уважение к традициям.

Уверен - они должны понести наказание. Но наказание справед­ливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последс­твиях своих поступко­в. Парни должны поня­ть: форма всегда нак­ладывает дополнитель­ную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долг­ие годы носившего по­гоны.

Намерен завтра встр­етиться с родителями и самими курсантами, надеюсь, они услыш­ат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт по­может стать взрослее, а поддержка старших товарищей – офицер­ов, ветеранов отрасли в тот момент, когда они оступились, ст­анет хорошим уроком товарищества, сплоче­нности и доверия.

Уверен, что органы, которые будут решать судьбу мальчишек, примут правильное ре­шение. А курсантам это послужит уроком на всю жизнь.

Многие придерживаются мнения, что наказать студентов следовало бы разве что за вертикальное видео и недокачанные мышцы.

Сергей Лукьяненко:

Вот что я хочу сказать по поводу танцующих курсантов (с).

1. Снимать видео, держа смартфон вертикально - зло. Площадь экрана должна использоваться оптимально.

2. Меня очень огорчает, что наши будущие лётчики гражданской авиации плоховато танцуют. Видимо, традиция обучения курсантов танцам так и осталась в "России, которую мы потеряли".

3. Мне очень стыдно, что наши будущие лётчики такие тощие шкеты. Им же лайнеры пилотировать! Людей возить!

Я бы предложил следующее.

1. Провести в Ульяновском авиационном училище мастер-классы по обучению видеосъемки.

2. Ввести хотя бы одно занятие танцами в неделю.

3. Директору столовой училища строго поставить на вид и пересмотреть нормы питания будущих лётчиков.

Иначе не полетим!

Ирина Чечина

У меня по поводу ульяновских курсантов только один вопрос: а чего они такие худенькие? Надо не их проверять, а столовку училища. У детей явно тырят еду! Обидно же: англичане тугомясые такие, а наши прям заморыши.

И наказать, конечно, надо: 3 часа качалки в день и пусть переснимут клип уже с бицепсами! Покажем натовским агрессорам нормальные телеса!

В любом случае, урок молодые люди усвоят, считает ​Владимир Варфоломеев:

В ульяновской истории вижу один плюс. Если у будущих авиаторов есть не только ягодицы, но и мозги, то они теперь будут чуть лучше представлять, что это за страна, в которой им довелось жить, учиться и танцевать.