"Россия для грустных"

Пародийный клип, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации по примеру солдат британской армии, вызвал скандал, докатившийся до высшего руководства. Ролик на песню диджея Бенни Бенасси Satisfaction, в котором курсанты танцуют в трусах и фуражках, ректор института расценил как "глумление над отраслью" и сравнил с выступлением Pussy Riot (потому что институт - "храм наук", а следовательно, общежитие института тоже немного святое), а в Росавиации создана специальная комиссия, которая собирается расследовать "этот безнравственный эпизод" и принять к его участникам "самые жесткие меры дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления". Большинству комментаторов в соцсетях такая реакция начальства кажется несоразмерной проступку, а клип - скорее восхитительным, чем возмутительным.
Русские люди долго запрягают, но потом рвут всех. Двухминутный ролик, снятый на мобильник одним планом простыми парнями из Ульяновского летного училища, порвал и протухшее гей-искусство, и арт-хаус и глянец одновременно.
Товарищи, ну вы меня простите, может "ветеранам" и прочим патрийотам приятнее и привычнее кадры дедовщины, приходящие из курсантских общаг, а по мне так это видео -- самая лучшая реклама армии -- если в свободное от маршей время мальчишки занимаются таким фаном, значит не так все страшно в военном королевстве.
Офигеть!! А что, здорово. Если у нас такие курсанты - за армию я в кои-то веки спокоен. Ура! Эх, ошибся - это не военные, это будущие пилоты. Ну ладно - за авиацию буду спокоен.
Хорошо сняли, задорно. Но что тут началось: скрепы в опасности! Губернатор создаёт комиссию, Минтранс создаёт комиссию, ректор заламывает руки...
В общем, сегодня он танцует тверк— а завтра Родину отверг! От "Satisfaction" до ножа один шаг! Такая молодая поросль собой позорит нашу отрасль!
Совсем, короче, <с ума посходили> наши начальнички...
Главное чувство - радость и удовлетворение за нашу страну. В училищах которой физически хорошо подготовленные молодые люди склонны к иронии, занимаются творчеством и способны собрать мало-мальски приемлемый клип.
Второе главное чувство - радость и удовлетворение за свою страну. Где руководство училища, губернатор области и целое министерство имеют столько свободного времени, что могут его посвятить творчеству первокурсников.
И больше нет для них других проблем в их деятельности.
Считаю, что начальник Ульяновского лётного училища должен сделать официальное заявление: « Мои курсанты самые крутые, они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Уверен, что они сумеют хорошо учиться и станут замечательными летчиками! Наше училище лучшее. А кто будет говорить глупости про моих курсантов - будет иметь дело со мной! »
Это было бы правильно и красиво.
Студенты-первокурсники сняли клип на музыку Benni Benassi — Satisfaction. Смешной. Хорошо сняли, одним планом, без монтажных склеек — а это надо очень хорошо отрепетировать.
Клип — очевидный трибьют такому же клипу из британской армии — что никак не умаляет его достоинств. Снимать одним планом ОЧЕНЬ сложно, это всегда что-то вроде фокуса.
Но пройтись по коридору общежития в трусах и фуражках — это осквернение™ и оскорбляет ветеранов!
Россия для грустных.
Только в России безобидный танец молодых парней может вызвать такой скандал.
а почему бы и нет, ведь логично:
а) победить
б) оскорбляться всю оставшуюся жизнь
или делегировать оскорбление патриотам, вот ректор - патриот и он оскорбился за ветеранов (далее следуют кадры из мультика "Вовка в тридевятом царстве")
На эту тему три дня и сотни комментариев в группе Гражданская авиация.
Пилоты и сочувствующие в основном офигели... от дурацкой реакции училища.
Во-первых, это красиво! Во-вторых, хорошие ээээ нижние чакры - бесценное качество для будущего пилота. Благодаря этому зашкаливающему жизняку усваивается огромное количество сложной информации про устройство самолета и принимаются мгновенные решения в критических ситуациях.
А у нас даже юношеский стеб превращается в "Свободу на баррикадах". Ну, тоже хорошо.
Я за эту тему рублюсь потому, что в детстве я был пионером. Был горнистом. И вот возвращаясь как то с мероприятия мы решили немного поиграть. Изобразили из горнов автоматы, навели на знаменосца, сказали хенде хох, посмеялись и забыли. На следующий день начались трудные времена. Нас трепали за это чуть ли не как изменников Родины. Какая то взрослая тварь сообщила куда нужно. Как я могу относиться к этому ролику?)
История с ульяновскими курсантами показывает, насколько опасны все эти "искажения истории", "попрание святынь", и прочие нарушения морально-этических норм. Дальше эта зараза будет распространяться быстрее и шире. Священность обесценивается, скатившись с памятников и новодельных учреждений культа до фуражки пилота. Такая история - отличный способ перебить какую-нибудь реально серьезную и неприятную тему, вроде поножовщины школьников.
Многие советуют чиновникам заняться решением настоящих проблем вместо того, чтобы преследовать студентов.
Не бухие чистильщики, таранящие на взлетной полосе джет президента Total, не борт-проводники, выкидывающие с рейсов инвалидов, не опаздывающие губернаторы, которые задерживают вылеты регулярных рейсов, нет, это не они являются проблемой. Это тверк полуголых курсантов, оказывается, угрожает процветанию. Отчислим же их на хрен, и будем падать, не нарушая вековых устоев.
Прочитала, что курсантам летного училища, в шутку станцевавшим в белье, грозит отчисление. Мол, как эти граждане могут кого-то возить!
А я вспоминаю год какой-то далекий. Может, 2008-й. Авиакомпания Say7, которая потом стала, вроде как, "Сибирь". Или наоборот... Рейс из Москвы в Тюмень. Прилетели, все выходят. Я последняя. Подхожу к трапу и сталкиваюсь лицом к лицу с командиром судна: мятый, обросший, с алкоголическим видом и некоторым перегаром. Морда - дичайшая, глаза - навыпучку. И ничего, летал. Главное, что не танцует
Как ответственно заявил ректор, такого ужаса в их стенах ещё не было - все было спокойно: ну, дрались, выпивали, но чтобы в трусах танцевать - это вообще пережить сложно, как наивысший позор гражданской авиации. А и правда, бухающий лётчик лучше же танцующего летчика с чувством юмора и мозгами. ДБ!
24 февраля 2014 года второкурсник института гражданской авиации из Ульяновска погиб возле одной из высоток на улице Кирова. В одежде погибшего была обнаружена предсмертная записка. По версии следствия, причина трагедии – суицид.
18 января 2015 года 20-летний курсант погиб, упав с 4 этажа общежития на улице Гагарина, 10. Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы, решил перебраться из одной комнаты в другую через балкон. Но поскользнулся и упал. Курсант скончался на месте.
6 декабря 2015 года на железнодорожном переезде в Засвияжском районе было обнаружено обезглавленное тело 19-летнего курсанта-второкурсника из Рязани. По версии оперативников, таким жестким способом парень свел счеты с жизнью. Однако его родители были уверены, что их сына убили и выбросили на рельсы, чтобы сымитировать суицид.
Следующая трагедия произошла 17 ноября 2016 года. 20-летний студент этого же ВУЗа выпал из окна 9 этажа гостиницы «Авиационной» по ул Островского. От полученных травм парень скончался на месте. Курсант учился на 3 курсе по специальности «Авиатопливное обеспечение».
23 января 2017 года курсант 3 курса, обучающийся по специальности «Авиатопливное обеспечение», выпал с 14 этажа высотки по ул Кирова, 6. Основная версия следствия та же – суицид.
Точно хотите пародийные танцы обсуждать? Больше тем нет?
А про курсантов авиационного училища с тверком хочу вот что сказать.
Когда я лечу куда-то, мне важно, чтобы за штурвалом самолета сидел хорошо обученный пилот. Мне плевать на его пол, расу, моральные качества и ориентацию. Мне важно, умеет ли он водить самолет. И пусть хоть стриптиз потом танцует, хоть венский вальс.
Ребята-курсанты ведут себя так, как ведут парни их возраста, то есть, демонстрируют нормальное психологическое развитие. Не в семинарии же дело происходит.
Росавиации стоит скорее обратить внимание на иные большие проблемы в своем ведомстве и завалить пасть.
Ну а вообще - одними из самых мерзких черт последнего срока Путина стали вот эти мерзкие скрепки, когда пузатые чиновники, выходя из бизнес-джетов в обнимку с несовершеннолетними любовницами клацают зубами про мораль и преступную материальную зацикленность.
А потом еще удивляются, что молодежь видит это ханжество и лицемерие и посылает их на три буквы.
Старческое брюзжание про скрепы - это дряхлеющая власть, а не сильная. В рамках истории про курсантов хочется, чтобы администраторы предвыборной кампании об этом задумались.
Писать письма общественности губернатору или Росавиации - это дело бесполезное, поэтому мое письмо адресовано ребятам "танцорам"
Парни!
Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тёти будут читать вам морали, возможно вас даже вызовут на ковёр к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник морали и нравственности. Потом, возможно, вас отчислят.
Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти - это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят начиная с 1986 года.
Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? ( спойлер: никак).
Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато( посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний - тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь - это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет.
Я не считаю, что ваше видео украшает вас, как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами - совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит.
Совет родителям - если за видео вашего ребёнка направят на медицинское обследование - забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей.
Росавиация выпустила целое заявление по поводу ролика курсантов Ульяновского летного училища. Ребята сняли пародию на клип Satisfaction, где танцуют в фуражках и нижнем белье в общежитии.
Росавиация негодует. «Возмутительные съемки», «безобразный случай», «безнравственный эпизод», «оскорбление всем работникам гражданской авиации» – это все цитаты из заявления, да какие сильные! Назначили врачебную экспертизу, а точнее «психо-эмоционального состояния». (здравствуй, даже не знаю, какой век)
Дорогая Росавиация! «Безобразные случаи» – это когда вы используете дыры в законе для того, чтобы лишать пилотов летной лицензии. «Безнравственный эпизод» – это каждый эпизод, когда вы активно душите всю малую авиацию, не давая никому учиться и приходить в летное дело. В огромной России осталось 7 (СЕМЬ!) авиационных учебных центров, которые готовят частных пилотов. Федор Конюхов, известный на весь мир путешественник, вынужден получать пилотское удостоверение в другой стране, это ли не позор? Взлетно-посадочные полосы небольшого аэродрома уничтожают, отдавая под хранение сахарной свеклы, не стыдно вообще? Доступ к данным по погоды для пилотов закрыли, никто не покраснел?
«Оскорбление всем работникам гражданской авиации» это нынешнее состояние гражданской авиации.
А курсантам устроили настоящий партком со скрепами, вот что самое стыдное.
В комментариях к посту Ирины Воробьевой приводятся и другие примеры "безобразных случаев" - видеоролики, в которых преподаватели матерятся перед студентами.
Ролики с преподавателями Ульяновского училища - вот это настоящий позор. Препод орет на курсантов матом, унижает. А потом мальчики у них виноваты во всех смертных грехах (( пусть уж всё про Ульяновск на экраны вываливается в таком случае. Чтобы солдафонов выгнали из профессии
Некоторые комментаторы задаются вопросом, почему студенты не предвидели такой реакции: в последние годы скандалы подобного рода случаются регулярно.
Больше всего в курсантах авиационного училища порадовало, то что они как-будто ничего не слышали про тверк-скандалы и блогера Соколовского. То есть им на только наплевать, что там кто думает, но и наплевать на то, что потом делает. Это прекрасно.
они почти полгода не публиковали видео. т.е. всё-таки подозревали, что у них могут возникнуть проблемы, и не хотели этого.
Есть, конечно, и такие, кто порицает героев видео, а заодно и всех, кто за них вступился.
Что-то трудно представить такой ролик снятый к примеру курсантами ФСБ, там бы погоны полетели, как осенние листья у всех. Есть рамки которые переходить не стоит, как и судье одевать шутовской колпак во время заседания. Такие мысли.
Для всех страждущих: УВАУГА училище не военное. И положение не казарменное в нем. И не должен начальник училища вступаться за такой креатив по одной простой причине: училище не готовит артистов и клоунов. Это прерогатива МАИ. У парней впереди очень тяжелая и ответственная работа к клоунаде мягко говоря отношения не имеющая. И реализация своих творческих способностей не должна быть такой низкопробной гадостью. Мне кажется, варианты есть. А желание блеснуть на канале своими белесыми ляжками - чтож, реализовали. Теперь знают цену говна на палочке. Во взрослой жизни будет ещё круче. Это отбор. Шелухи от зерен. В авиаотрасли это постоянный процесс.
Я пилот,и ничего веселого или задорного в этом клипе не увидел,нужно чувство меры иметь,не сочетаются розовые трусы с форменной фуражкой!И нет трагедии в том,что их исключат,на освобожденные места придут адекватные ребята,влюбленные в небо и профессию,уважающие форму!Кто сможет,поступит на следущий год,а кто передумает поступит в театр Серебренникова.
Интересно, если все это проделали бы учащиеся колледжа или как теперь называются бывшие СПТУ, которые получают профессию тракторист-машинист широкого профиля, это было бы ничего или поднялся бы вой, кому мы доверим наше возродившееся сельское хозяйство?
Будущие трактористы, впрочем, не отстают!
Тот момент, когда студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново - адекватней всего руководства Росавиации и Ульяновской области, вместе взятых.
Парни, давайте дальше флешмоб, не останавливайтесь!
Петицию в защиту ульяновских студентов от отчисления подписали уже более 10 000 человек, однако спасет ли это их - пока неясно.
Телепрограмма «Первого канала» в ближайшее время:
20:00 — расстрел первого курсанта Ульяновского летного училища
20:05 — расстрел второго курсанта Ульяновского летного училища
20:10 — расстрел третьего курсанта Ульяновского летного училища
20:15 — расстрел четвертого курсанта Ульяновского летного училища
20:20 — расстрел пятого курсанта Ульяновского летного училища
20:25 — расстрел шестого курсанта Ульяновского летного училища
20:30 — расстрел седьмого курсанта Ульяновского летного училища
20:35 — расстрел восьмого курсанта Ульяновского летного училища
20:40 — расстрел девятого курсанта Ульяновского летного училища
20:45 — мультфильм «Приключения Шушуни»
20:50 — расстрел десятого курсанта Ульяновского летного училища
21:00 — расстрел одиннадцатого курсанта Ульяновского летного училища
21:05 — расстрел двенадцатого курсанта Ульяновского летного училища
21:10 — расстрел тринадцатого курсанта Ульяновского летного училища
21:15 — расстрел четырнадцатого курсанта Ульяновского летного училища
21:20 — молебен
21:30 — 665 серия сериала «Хоп, мусорок-2»
Губернатор Ульяновской области, впрочем, выступил в поддержку авторов видео:
Считаю нужным обозначить свою позицию, которую довел и до руководства училища гражданской авиации, и намерен довести до Росавиации в отношении мальчишек, выпустивших неоднозначный клип в интернете. Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям.
Уверен - они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны.
Намерен завтра встретиться с родителями и самими курсантами, надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей – офицеров, ветеранов отрасли в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия.
Уверен, что органы, которые будут решать судьбу мальчишек, примут правильное решение. А курсантам это послужит уроком на всю жизнь.
Многие придерживаются мнения, что наказать студентов следовало бы разве что за вертикальное видео и недокачанные мышцы.
Вот что я хочу сказать по поводу танцующих курсантов (с).
1. Снимать видео, держа смартфон вертикально - зло. Площадь экрана должна использоваться оптимально.
2. Меня очень огорчает, что наши будущие лётчики гражданской авиации плоховато танцуют. Видимо, традиция обучения курсантов танцам так и осталась в "России, которую мы потеряли".
3. Мне очень стыдно, что наши будущие лётчики такие тощие шкеты. Им же лайнеры пилотировать! Людей возить!
Я бы предложил следующее.
1. Провести в Ульяновском авиационном училище мастер-классы по обучению видеосъемки.
2. Ввести хотя бы одно занятие танцами в неделю.
3. Директору столовой училища строго поставить на вид и пересмотреть нормы питания будущих лётчиков.
Иначе не полетим!
У меня по поводу ульяновских курсантов только один вопрос: а чего они такие худенькие? Надо не их проверять, а столовку училища. У детей явно тырят еду! Обидно же: англичане тугомясые такие, а наши прям заморыши.
И наказать, конечно, надо: 3 часа качалки в день и пусть переснимут клип уже с бицепсами! Покажем натовским агрессорам нормальные телеса!
В любом случае, урок молодые люди усвоят, считает Владимир Варфоломеев:
В ульяновской истории вижу один плюс. Если у будущих авиаторов есть не только ягодицы, но и мозги, то они теперь будут чуть лучше представлять, что это за страна, в которой им довелось жить, учиться и танцевать.
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