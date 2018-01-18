Где отдыхают слуги народа?

16 января в газете "Собеседник" была опубликована статья журналиста Сергея Ежова "Патриот летит на Запад. Где и как отдыхает Алексей Пушков".

О том, почему депутатов-"патриотов" тянет на Запад, где и как они предпочитают проводить свои отпуска, беседуем с автором статьи Сергеем Ежовым, адвокатом Владимиром Гладышевым, корреспондентом Радио Свобода в Германии Юрием Векслером.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: Сергей, расскажите, пожалуйста, захватывающую историю вашего знакомства в социальной сети, а потом исключения из числа абонентов Алексея Пушкова.

Сергей Ежов: Знакомство я производил в основном с соцсетями членов семьи Алексея Пушкова, потому что сам он о своей личной жизни в Интернете особо не распространяется. Он говорит только о том, как в очередной раз облажались Соединенные Штаты. "Пушков высмеял... Пушков пригрозил...". То есть все свои социальный сети, а он в основном в Twitter активен, он ведет подобным образом.

А его супруга пишет книги, она человек творческий, и в кино снималась. Она очень лирично описывает свои путешествия. Конечно, Facebook Нины Пушковой был не единственным источником информации о путешествиях сенатора, но благодаря этому, в том числе, удалось проследить маршруты Алексея Пушкова за последние месяцы. Видно, что она с большой любовью фотографировала и выкладывала все это в Интернет. И дочь Пушкова тоже. Ну, это более молодое поколение. В Instagram она проставляла геометки, в том числе отелей, в которых останавливается.

Но этот материал не только о европейских путешествиях Алексея Пушкова. Конечно, в основном внимание читателей и других средств массовой информации было сконцентрировано на этом, потому что в этом есть некоторый забавный момент. То есть, с одной стороны, Алексей Пушков выступает яростным критиком всего европейского и в целом западного, с другой стороны, любит проводить там больше времени. И что интересно, проводит времени там больше, чем в "своем" регионе. А он представляет в Совете Федерации Пермский край. В Перми, как я выяснил, он вел приемы населения за прошлый год всего трижды, а в Европе был в несколько раз чаще. В основном внимание сконцентрировано на этом.

Но я бы хотел обратить внимание и на заработки Алексея Пушкова, что нам удалось выяснить, в том числе заработки на телеканале "ТВ Центр". Это государственный телеканал, он убыточный. Согласно бухотчетности, которую я изучил, убыль за последний отчетный период составила около 0,5 миллиарда рублей. В основном он живет на госсубсидии, то есть на деньги налогоплательщиков, и при этом платит зарплату Алексею Пушкову в 262 тысячи за один выпуск его передачи "Постскриптум". А в год набегает больше 10 миллионов рублей. Это даже больше, чем зарплата у члена Совета Федерации.

Владимир Кара-Мурза-старший: А сенатор имеет право вести телепередачи?

Сергей Ежов: По закону, на сенаторов накладывается ограничение на занятие бизнесом, он не может совмещать это с другой работой, кроме научной, преподавательской, творческой, в том числе и журналистской. Формально здесь нарушения закона нет. То есть работать журналистом и депутатом Госдумы, и сенатором можно.

Владимир Кара-Мурза-старший: Алексей Пиманов, по-моему, тоже сенатор, и ведет "Человек и закон".

Сергей Ежов: И вице-спикер Госдумы Толстой тоже. Я не знаю, получает ли он сейчас зарплату где-то еще, кроме Госдумы. Наверное, уже ушел.

Владимир Кара-Мурза-старший: Он не ведет больше программы.

Сергей Ежов: Тем не менее, есть такие прецеденты: люди преподают, кто-то читает лекции... Кстати, Алексей Пушков должен был в прошлом году прочитать лекцию работникам "ТВ Центра" под названием "Россия и Запад" за более чем 500 тысяч рублей. Была даже объявлена госзакупка у Пушкова (у единственного поставщика) на чтение лекции. Но по неизвестным причинам она была отменена. Может быть, постыдились в "ТВ Центре" за 500 тысяч рублей слушать лекцию Пушкова.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на связь вышел адвокат Владимир Гладышев, управляющий партнер адвокатского бюро "Гладышев и партнеры".

Владимир, где вы чаще всего встречаете российских "слуг народа", в каких европейских странах, где вам самому приходится бывать?

Владимир Гладышев: Я с российскими "слугами народа" активно не контактирую, но встречаться приходится в разных странах: в Париже, в Лондоне, в Мадриде... Очень часто российские люди из государственных структур с удовольствием посещают эти места. Например, Лазурный берег.

Владимир Кара-Мурза-старший: Но, как правило, это те политики, которые активно критикуют Запад. Правильно ли я понимаю?

Владимир Гладышев: Они активно критикуют западную политику. С другой стороны, они пользуются теми приятными вещами, которые Запад представляет. Они не критикуют хорошие западные рестораны и другие замечательные места отдыха, они критикуют те политические вещи, которые не нравятся российскому руководству. Их услуги хорошо оплачиваются, и в этом случае они могут пользоваться благами этих стран.

Я думаю, что это что-то похожее на то, что было при советской власти, когда была каста советских журналистов, которые назывались "политическими обозревателями". Это была совершенно особая каста. Это талантливые журналисты, но они жили не по-советски, активно критиковали Соединенные Штаты Америки, например, но в основном жили там. Это достаточно знакомое явление.

Владимир Кара-Мурза-старший: С детства мы запомнили крылатую фразу: "Суровая журналистская судьба забросила меня сегодня в Париж". По-моему, ее говорили обозреватели Потапов и Юрий Зубков.

Владимир Гладышев: Я тоже помню фразу, правда, ее произнес не журналист, но тоже примерно из этой серии. А дело было в конце 70-х годов. Человек выступил по телевизору и сказал: "У меня было серьезное журналистское расследование, и мне надо было поехать на Багамские острова. И товарищи помогли мне срочно поехать на Багамские острова". И тогда это казалось фантастикой. Есть некоторая преемственность, мне кажется.

Владимир Кара-Мурза-старший: И еще есть фраза: "В Париже опять весна, но не радостны лица парижан", - зачин для любого репортажа из столицы Франции времен нашего детства.

А насколько это логично, когда человек, критикующий образ жизни западноевропейский, сам туда стремится и в основном все время проводит там, а не в своем округе?

Владимир Гладышев: Есть небольшие нюансы. Пушков, как мне кажется, в основном критикует политику, но меньше критикует западный образ жизни. Я не очень слежу за творчеством Пушкова, поэтому, может быть, что-то и пропустил. Но то, что он не бывает там, где он должен быть, - в Пермском крае, откуда он избирался, - это, конечно, показывает, что российские парламентарии не зависят от избирателей, они зависят от каких-то других факторов, которые позволяют им вести приятный образ жизни. А от избирателей они совсем не зависят. И это показатель не очень здорового состояния российской парламентской системы.

Например, американский сенатор тоже живет хорошо, но я знаю, что каждый американский сенатор проводит огромное количество времени в своем округе. Собственно, 90 процентов времени любого американского сенатора (даже того, который занимается международными делами) посвящены тому, чтобы из федерального бюджета выбить как можно больше финансирования и льгот именно для своего округа. Не будет он летать на самолетах друзей на Палм-Бич. Свои планы он очень честно отрабатывает в своем избирательном округе.

Владимир Кара-Мурза-старший: А правда ли, что Совет Федерации превратился в своеобразную синекуру? И Пушкову, который проиграл праймериз в Думу, даже близко не попал в списки, нашли место в Совете Федерации.

Сергей Ежов: Совет Федерации нужен для того, чтобы в большей степени лоббировать интересы своего региона. От каждого региона там по два представителя: представитель от законодательной власти и представитель от губернатора. И вот они должны, по идее, в первую очередь быть сосредоточены на том, чтобы представлять интересы именно своего региона. В Государственной Думе депутаты в первую очередь руководствуются своими политическими интересами, своей идеологией, партийными интересами, партийной программой и так далее. А сенатор даже должен быть беспартийным. Там нет даже фракций. То есть в первую очередь это лоббисты своего региона.

Но властная конструкция Российской Федерации не предусматривает того, чтобы региональные лоббисты были самостоятельными, сильными игроками. У нас только один сильный региональный лоббист, которому даже не нужны сенаторы, - это глава Чеченской Республики. Ему и никакой сенатор не нужен, он что угодно пролоббирует и в Минфине, и где угодно без всякого сенатора.

А другие регионы сами себя поставили... ну, не сами поставили, это все шло годами, и это, наверное, был процесс постепенный и взаимопритягательный со стороны регионов и федерального центра с тем, чтобы отказаться от какой-либо субъектности в политике.

Перед выборами губернатора в Ярославле висел рекламный баннер. И в числе достижений губернатора было: "Я добился выделения из федерального бюджета нескольких миллиардов рублей", - по какой-то федеральной программе. Всего лишь! На красивую иллюминацию в Москве во время праздников тратится больше, чем он выбил для своего региона, и чем он хвастается.

Все, что могут губернаторы, - это подсобрать какие-то крошки. Да и сенаторы им для этого не нужны, потому что только они сами, наверное, этого могут добиться. Поэтому Совет Федерации низведен до очень символической роли. Наверное, чтобы Валентина Матвиенко могла иногда делать заявления, чтобы сенаторы, типа Алексея Пушкова, могли часть своих поездок на Запад оплачивать за счет бюджета и оформлять их как загранкомандировки.