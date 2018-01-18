ФБР расследует участие зампреда Центробанка РФ в кампании Трампа

ФБР проводит расследование относительно незаконной передачи зампредом Центрального банка России Александром Торшиным денег Национальной стрелковой ассоциации США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах президента в 2016 году. Об этом агентству Макклатчи сообщили два источника, знакомые с вопросом.

Следователи контрразведки ФБР сосредоточили внимание на деятельности заместителя председателя Центрального банка России Александра Торшина, который известен своими тесными отношениями как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Национальной стрелковой ассоциацией США. По американским законам запрещено использовать иностранные деньги для влияния на федеральные выборы.

Все источники издания Макклатчи говорили на условиях анонимности, поскольку расследование Мюллера является конфиденциальным и в основном включает секретную информацию. Представитель офиса Мюллера отказался комментировать этот вопрос.

Появления дела Торшина говорит о новом измерении в расследовании ФБР о вмешательстве России. Торшин – член попечительского совета Федерации практической стрельбы РФ. Пожизненный член NRA (Национальной стрелковой ассоциации США). До перехода на работу в Центральный банк в 2015 году занимал пост заместителя председателя Совета Федерации РФ.

9 августа 2016 года информационное агентство Bloomberg опубликовало содержимое конфиденциального отчета Гражданской гвардии Испании, согласно которому арестованный в Испании и приговоренный в конце мая 2016 судом к четырем годам лишения свободы за противозаконные сделки лидер Таганской ОПГ Александр Романов тесно связан с Торшиным.