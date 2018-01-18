В Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

Полтора десятка активистов вышли на Невский проспект, чтобы потребовать прекращения преследования крымских татар и восстановления международно признанной границы между Россией и Украиной. По словам активистки Петербургского демократического движения "Солидарность" Ольги Смирновой, в январе преследования крымских активистов усилились, прокатилось волна репрессий в отношении участников одиночных пикетов, прошедших в Крыму 14 октября.

Людей задерживают прямо дома, устраивают обыски и предъявляют обвинения в экстремизме в социальных сетях. В частности, участники акции потребовали освобождения активиста Гирая Куламетова, задержанного 18 января, чья судьба пока неизвестна.

Участники акции хотели рассказать горожанам также о судьбе фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" – Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, которых вывезли с территории Крыма в Россию, по мнению активистов, незаконно. По этому делу арестовано уже 23 человека в Крыму. Активисты напоминают, что сегодня в поддержку узников "Хизб ут-Тахрир" выступают не только крымские татары, что правозащитные организации, российские и международные, считают их политзаключенными, узниками совести.

Участники пикетов потребовали также прекращения преследований по всем делам, основанным на обвинениях в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" в Крыму и освобождения всех осужденных и находящихся под следствием политзаключенных. Кроме того, они потребовали прекратить преследование пожилых родителей члена Меджлиса Эскендера Бариева, через которых, по словам активистов, ФСБ пыталась оказать давление на него самого, поскольку Эскендер Бариев ранее покинул Крым из-за преследований, связанных с его правозащитной деятельностью. Участники акции считают, что гражданам России необходимо знать о подобных нарушениях, чтобы трезво оценивать действия российской власти в Крыму.