Лавров: выход Ирана из ядерной сделки "пошлет миру тревожное сообщение"

В Совете Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что отказ Ирана от ядерного соглашения с мировыми державами направит "тревожное сообщение" международному сообществу. Лавров выступил 18 января на заседании Совета по мерам укрепления доверия для борьбы с распространением оружия массового уничтожения. И сделал заявление по Ирану, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из соглашения 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

"Очевидно, что провал этого плана, особенно в результате действий одной из сторон ... будет тревожным сигналом для всей архитектуры международного сообщества, включая перспективы решения ядерной проблемы на Корейском полуострове", – сказал Лавров. В скрытом обращении к администрации Трампа российский министр добавил: "Мы не можем на благо политических целей некоторых стран отказаться от подлинного достижения международной дипломатии".

Ранее на этой неделе в Москве Лавров сказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не согласится отказаться от ядерного оружия в обмен на отмену санкций, если договоренность с Тегераном развалится.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председательствовавший на заседании Совета Безопасности, призвал Северную Корею следовать по пути Казахстана и отказаться от своих ядерных амбиций. Казахстан укрепил себя и свою международную репутацию, "отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии от агрессии со стороны ядерных держав", – сказал Назарбаев Совету Безопасности ООН. В этом месяце Казахстан занимает пост председателя Совета.