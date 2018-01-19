На мэра Махачкалы завели дело о превышении полномочий

В Махачкале возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщает Следственный комитет России.

По версии ведомства, весной прошлого года Мусаев передал в собственность компании АСПК земельный участкой с рыночной стоимостью 81 миллион рублей, но сумма сделки составила чуть более одного миллиона.

По данным агентства ТАСС, в доме и на рабочем месте Мусы Мусаева прошел обыск, а сам глава городской администрации отменил совещание и уехал домой. Мэр утверждает, что находится на работе.

Сын Мусаева в настоящее время является обвиняемым по делу о нападении на сотрудника полиции.