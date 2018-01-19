В Китае задержан адвокат и правозащитник Юй Вэньшэн

В Китае задержан известный адвокат и правозащитник Юй Вэньшэн. Об этом германскому агентству dpa рассказала его жена Сюй Янь. О задержании Вэньшэна также сообщил представитель правозащитной организации Amnesty International в Гонконге Патрик Пун, передает "Немецкая волна".

По словам жены, в пятницу утром, когда адвокат направлялся в школу со своим сыном, возле дома его остановили представители спецподразделения полиции. Где сейчас находится Юй Вэньшэн, ей выяснить не удалось.

Сюй Янь связывает задержание мужа с опубликованным им накануне открытым письмом, в котором он потребовал реформы конституции Китая и проведения демократических выборов главы государства. Кроме того, в октябре он выступал с критикой китайского руководства после 19-го съезда Коммунистической партии, добавила она.

50-летний Юй Вэньшэн считался одним из немногих находящихся на свободе китайских адвокатов, критически настроенных по отношению к властям. Несколько дней назад он был лишен адвокатской лицензии, сообщает dpa.