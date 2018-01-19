В Новосибирске полиция арестовала тираж газет КПРФ о Грудинине

В Новосибирске полиция арестовала 200 тысяч газет коммунистической партии с выпуском о кандитаде в президенты России Павле Грудинине, передает "Тайга.Инфо".

Депутат местной городской думы Глеб Черепанов, сопровождавший газеты, рассказал изданию, что его остановили сотрудники полиции. Они якобы осматривают автомобили, вывозящие печатную продукцию, на предмет агитации. Депутат добавил, что данный бюллетень уже три дня распространяется в Москве и Хабаровске.

Агитационная кампания в СМИ должна начаться за 28 дней до голосования. Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. В числе кандидатов: действующий президент Владимир Путин, журналист Ксения Собчак, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и коммунист Павел Грудинин.

Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации из-за его судимости. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.

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