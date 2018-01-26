Почему в Англии не охотятся на англофобов?

Отрывки из передачи.

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Словосочетание «национальный вопрос» звучит казалось бы нейтрально, даже академично. Но у меня лично оно вызывает чувство беспокойства, как будто ответ на этот вопрос непременно чреват конфликтом. В этом выпуске я поделюсь записями разных лет, имеющими прямое или косвенное отношение к национальным проблемам и конфликтам.

Дональд Рейфилд (английский филолог, славист, переводчик):

«На словах наши писатели часто были антипатриотами. Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину: Грэм Грин во Франции, Байрон в Греции, Шелли в Италии, Оден в Америке, Лоренс в Мексике. Своим творчеством и местом жительства они исключают традиционный патриотизм. Мы имеем дело с личным империализмом, который гонит наших интеллигентов. Убегая от родины, интеллигенты бессознательно выполняют её задание. Фактически наши интеллигенты отвергают патриотизм. Трудно назвать хоть одного английского интеллигента, поддержавшего Маргарет Тэтчер во время Фолклендской войны. «Народный фронт» в Англии – черносотенная партия, в которой нет ни одного интеллигента. Англичане всегда первыми ругают себя, чтобы опередить критиков со стороны».

Александр Пятигорский (1929-2009, философ, писатель):

«Оказывается, есть народы, которые хотят, чтобы их любили, а не только давали им жить: именно это желание быть коллективно любимыми. Но ведь можно подумать и прийти в себя. Нет, нации – это не думающие сущности. Ни любить, ни думать в национальном масштабе или вообще коллективно пока ещё никому не удавалось. Коллективно можно с успехом ненавидеть, бояться или заставлять других себя любить. Больше ничего, Словом, национальный вопрос – это вопрос твоего собственного индивидуального мышления. Это твоё, выбранное тобой состояние сознания. Это твоё восприятие твоей культуры».

Анатолий Стреляный (писатель):

«Для национально мыслящего человека нет вопроса, существует ли национальный характер у животных, по крайней мере, у домашних. В Австрии равнодушны к баранине. Может ли самосознание австрийской овцы быть таким же, каково оно у английской или у турецкой? Кто не знает французскую свинью породы пьетрен? Исключительная мясистость, сало почти не нарастает. Хряков этой породы скрещивают в Австрии с отечественными матками. Идеальное соотношение кровей –фифти-фифти. Преобладание пьетрена портит потомство. Начинает проявляться Франция: изнеженность, мнительность, высокомерие. Великое государство заряжает своей культурой не только культуру, но и агрокультуру. Энергия остаётся в животных и после исчезновения государства. Австрийский бык оставался собой почти до наших дней. Он не пахал, его откармливали на мясо».

Далее в программе:

Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи Вадима Жука (Москва).

Про страну

- Что там случилось с подводною лодкой, сынок?

К иллюминатору глупая рыбка прильнула...

И не сойти моряку на родной бережок.

Что там случилось?

- Она утонула.

- Что с экономикой нашей случилось, скажи,

Вовсе царевна мертва или только уснула?

Сколько же можно качать из измученных жил.

Что с нею сталось?

- Она утонула.

- Что так согнулась культуры высокая стать,

Как под нагайкою голову в плечи втянула.

Бойкая сволочь выходит творца наставлять,

Как же с культурой?

- Она утонула.

- Где же, поведай, красавица наша страна,

Сила какая Россию в крысиный чулан затолкнула.

Может поправится? Или смертельно больна?

- Нет. И не ждите. Она утонула.

«Мои любимые пластинки» с писательницей, радиожурналисткой Еленой Черниковой (Москва).