Путин провел совещание в Кремле по ситуации в Донбассе

Президент России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное ситуации на Украине. Как отмечается на сайте Кремля, участники совещания отметили, что закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой, может отрицательно повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. В Кремле считают, что нет альтернативы Минским соглашениям и "нормандскому формату".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта, сообщила "Украинская правда".

18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признаёт территории Луганской и Донецкой областей "оккупированными", а Россию "государством-агрессором".