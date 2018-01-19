Евросоюз требует освобождения политзаключенных в Крыму

Пресс-секретарь Комиссии ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Коциянчич потребовала немедленного освобождения Владимира Балуха и Бекира Дегерменджи, содержащихся под стражей в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

В заявлении отмечается, что "международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на полуостров, и Европейский союз ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины в аннексированном Крыму и в России будут освобождены как можно быстрее".

Пресс-служба Еврокомиссии напоминает, что 16 января 2018 года Владимир Балух, который выступал против аннексии Крыма Российской Федерацией, был приговорен судом к трем годам и семи месяцам заключения. "Юрисдикцию суда ЕС не признает", – отмечается в заявлении. Крымско-татарский активист Бекир Дегерменджи был задержан 23 ноября прошлого года в Симферополе по сомнительным обвинениям. "Принимая во внимание критическое состояние его здоровья, важно, чтобы ему предоставили доступ к соответствующей медицинской помощи", – говорится в заявлении ЕС.

"Европейский союз по-прежнему привержен полному осуществлению политики непризнания аннексии Крыма и Севастополя", – говорится в заявлении.