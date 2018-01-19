Фильм "Приключения Паддингтона – 2" выходит в прокат 20 января

Владелец и основатель компании "Вольга" Сергей Ершов на брифинге в Министерстве культуры заявил, что прокат фильма "Приключения Паддингтона – 2" начнется 20 января.

Ранее прокатчик жаловался, что фильм с 18 января сдвинули на февраль ради более успешного проката российского фильма "Скиф". Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность кинотеатров. Соответствующее заявление ассоциация распространила после того, как кинотеатры получили уведомления о решении министерства перенести выход в прокат фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" на 1 февраля 2018 года с ранее запланированных дат в январе.

Позднее Минкультуры вернуло в прокат картину "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" с 25 января.