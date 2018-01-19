В пруду возле Освенцима найдены обломки бомбардировщика Ил-4

Польский заводчик карпов нашел фрагменты советского бомбардировщика времен Второй мировой войны, когда осушил пруд возле бывшего немецкого лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на польских историков-любителей из города Освенцим. Находка была сделана незадолго до Рождества, и он немедленно связался с нами, – сказала Дагмар Копиаш из Фонда памяти памятников в районе Аушвиц-Биркенау, который собирает предметы, связанные с лагерем, чтобы спасти их от забвения.

В интервью Франс Пресс она рассказала, что было очень сложно восстановить детали. "Мы просеяли каждый квадратный метр озера в поисках мельчайших фрагментов в грязи во время зимних температур", – заявил она. По ее сведениям, самолет Ильюшин Ил-4 был сбит немецкими ПВО 19 января 1945 года, за несколько дней до того, как советская армия освободила лагерь.

Копиаш полагает, что части, на которых нанесены надписи кириллицей, поднялись на поверхность из-за движения почвы в горном регионе.

Нацистская Германия построила лагерь смерти Аушвиц после оккупации Польши в 1939 году. Это место стало местом паломничества и символом геноцида шести миллионов европейских евреев, один миллион из которых был убит в лагере Аушвиц-Биркенау в период с 1940 по 1945 год. Там также погибло более 100 тысяч неевреев.