Следователи изучают наличие связи между нападениями в школах

Девятиклассник, напавший 19 января утром на учеников своей школы в Улан-Удэ и задержанный полицией, вырос в семье военных. Этим пока ограничивается информация, известная о юном преступнике по имени Антон, который, как сообщалось ранее в пятницу, после нападения попытался покончить с собой и был доставлен в больницу.

Следователи завели уголовное дело о "покушении на убийство" и еще одно – о "халатности". Как сообщает телеканал "Дождь", в результате нападения пострадали семь человек, все они доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Роскомнадзор заявил, что намерен заблокировать те группы в соцсетях, которые побуждают к насилию в школах.

Первоначально сообщалось, что нападавших было трое, позднее эта информация не подтвердилась.

Нападение в Улан-Удэ – третье вооруженное нападение за последние несколько дней в российских школах. 15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса и учителя. Ранены 15 человек. Оба нападавших арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору. 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого.

​Правоохранительные органы исследуют вероятность взаимосвязи между нападениями в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, об этом сообщил "Интерфакс".