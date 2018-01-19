Норвегия отказалась от электростанции из-за опасности для северных оленей

Норвегия отказалась от строительства ветряной электростанции в пятницу из-за опасений, что она может нанести вред диким северным оленям. Южные горы Норвегии являются домом для последних оставшихся жизнеспособных популяций северных оленей в Европе. Согласно проекту министерства энергетики, постройка станции мощностью 120 мегаватт (МВт) в муниципалитете Байгланд была нацелена на развитие бизнеса в малонаселенном регионе. Однако она находится в пределах заповедника, где живут олени.

По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, в южных горах Норвегия насчитывает почти 35 000 оленей, что является последним местом проживания устойчивых популяций этих животных в Европе. Автодороги, железные дороги, водохранилища и летние дачи усиливали влияние на стада оленей.

За одну неделю ноября прошлого года около 110 оленей в Норвегии были убиты восемью грузовыми поездами. В Северной Арктике коренные жители саами выращивают оленей для продажи мяса и кожи. Изменение климата, с более частыми заморозками и оттепелями на зимних пастбищах, также оказывает влияние на число оленей.

Интерес к ветровым электростанциям на юге Норвегии возрос в последние годы. В 2017 году страна получила лицензию на строительство двух береговых ветряных электростанций в этом районе общей суммарной мощностью 141 МВт. Норвегия имеет профицит производства электроэнергии и является нетто-экспортером в Нидерланды и другие северные страны. Около 99 процентов его внутренних энергетических потребностей пополняется электроэнергией, вырабатываемой на гидроэнергетических плотинах.