Правозащитник Юрий Дмитриев будет переведен в Бутырский изолятор

Историк и председатель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, будет переведен из Института имени Сербского в Бутырский следственный изолятор. С конца декабря 2017 года Дмитриев проходил психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского. Как сообщает МБХ-медиа со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева, перевод в СИЗО может означать окончание экспертизы. Ануфриев 19 января должен был встретиться со своим подзащитным, но ему было отказано в свидании. Срок ареста Юрия Дмитриева истекает 28 января 2018.

Городской петрозаводский суд 28 декабря решил отпустить Дмитриева под подписку о невыезде. Днем ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о его направлении на стационарное психиатрическое обследование. Ранее Дмитриев проходил амбулаторную психиатрическую экспертизу во время предварительного следствия.

Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.



Повторная экспертиза фотографий приемной дочери историка Юрия Дмитриева установила, что снимки сделаны для контроля физического развития ребенка и не несут в себе цели изготовления порнографии. Первое исследование, проведенное "Центром социокультурных экспертиз", посчитало девять фотографий из 120 порнографическими.

Близкие главы карельского "Мемориала" считают дело результатом провокации. Перед тем как на Дмитриева было заведено дело, его по непонятной причине вызвали на беседу к участковому. Во время отсутствия хозяина дома кто-то мог получить доступ к его компьютеру, где хранились фотографии, считают родные арестованного.