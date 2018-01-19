РСЕ/РС выразило сожаление в связи закрытием своего офиса в Исламабаде

Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразила сожаление в связи с закрытием министерством внутренних дел Пакистана своего офиса в Исламабаде. Закрытие последовало после обвинений со стороны разведслужб этой страны в том, что программы РСЕ/РС "противоречат интересам Пакистана" и соответстуют "повестке дня враждебного разведывательного агентства".

В связи с этим президент радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент заявил, что "Радио Mashaal (подразделение нашей радиостанции на языке пушту) не обслуживает разведывательное агентство или правительство". "Наши журналисты - пакистанские граждане, которые верны своей стране и живут и воспитывают семьи в местах, о которых сообщают. Мы требуем, чтобы их безопасность была обеспечена и чтобы им было разрешено возобновить свою работу без страха или задержки".

Сотрудники МВД прибыли 19 января в Исламабадское бюро компании, чтобы представить распоряжение о закрытии и потребовать очистить помещение. Это решение стало известно на фоне ухудшения отношений США и Пакистана. Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил 12 января, что Пакистан чувствует себя "преданным" критикой со стороны США насчёт того, что страна делает недостаточно для борьбы с терроризмом и решением Вашингтона приостановить военную помощь Исламабаду.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода - частная новостная организация, поддерживаемая грантом Конгресса США, за последние два года зафиксировала растущие угрозы в отношении журналистов Радио Mashaal. Freedom House назвала Пакистан "несвободной страной", а Комитет по защите журналистов последовательно ставит Пакистан в число самых опасных стран для средств массовой информации.

Радио Машаал было создано в 2010 году, чтобы обеспечить альтернативу экстремистской пропаганде в племенных регионах вдоль границы Пакистана с Афганистаном. Оно охватывало аудиторию, которая в других случаях оказывалась под влиянием радиостанций экстремистов-талибов и подвергалась обработке для вербовки в группы боевиков-исламистов.