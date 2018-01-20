Сенат США не смог утвердить бюджетный законопроект

Американский Сенат не утвердил бюджетный законопроект, многие госучреждения приостанавливают свою работу.

Верхняя палата Конгресса США не смогла принять законопроект о бюджете, чем обрекла на временное закрытие многие государственные ведомства. Официально они прекратили функционировать в полночь с пятницы на субботу. Не ясно, как долго продлится остановка работы госсектора.

Утверждение любых финансовых законопроектов, по правилам Сената, требует 60 голосов, бюджетный билль набрал только 51. Сорок четыре демократа и 4 республиканца голосовали против, с большинством республиканцев блокировались лишь 5 демократов. Всем им в ноябре предстоит переизбрание, и все они представляют штаты, где Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года.

Сенаторы-демократы давно предупреждали, что пойдут на такую рискованную и непопулярную меру, как обструкция бюджета, чтобы вынудить республиканцев согласиться на легализацию иммигрантов, которые выросли в Америке, но были в юном возрасте незаконно привезены в страну родителями.

Таких иммигрантов сегодня насчитывается больше 2 миллионов. 800 тысяч из них временно оградил от депортации указ бывшего президента Обамы, однако срок действия указа истекает в начале марта.

Президент Трамп и лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер сделали попытку в последний момент спасти ситуацию, но несмотря на некоторый прогресс, успеха не добились. Переговоры между республиканцами и демократами тем не менее продолжаются, и начальник Бюджетного управления Белого дома предсказывает, что компромиссное соглашение может быть достигнуто уже в течение ближайших суток.