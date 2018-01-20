Главный редактор сайта "БлогСочи" задержан по делу о вымогательстве

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков. 19 января следователи провели обыск в доме Валова в Сочи и изъяли телефоны, документы и компьютерную технику. Попков сообщил, что в отношении блогера возбуждено дело о вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.

Сам Александр Валов вину отрицает и считает действия полиции политически мотивированным преследованием.

В июне 2016 года Валов был задержан в Сочи вместе с журналистами телеканала HBO Sport, которые снимали сюжет о пустующих домах, построенных к Олимпиаде 2014 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали десять человек. Суд арестовал Валова на пять суток за то, что он, как говорится в постановлении, "собирал несанкционированное массовое мероприятие в виде видеосъемок интервью". Остальные задержанные были оштрафованы.

Валов обжаловал арест в Европейском суде по правам человека.