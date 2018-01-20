Тереза Мэй: "Второго референдума по "Брекзиту" не будет

Премьер-министр Великобритании отклонила предложение европейских политиков отказаться от выхода из Евросоюза. Второго референдума по "Брекзиту"не будет, заявила Тереза Мэй в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 20 января. Она подчеркнула, что парламент Соединенного Королевства предложил самим гражданам сделать выбор, и этот выбор они сделали.

Тереза Мэй заверила, что Лондон продолжит сотрудничество с европейцами в вопросах обороны, безопасности и других областях. "Мы покидаем ЕС, но не Европу", сказал глава британского правительства.

Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее предложили Великобритании не выходить из Евросоюза. Если правительство в Лондоне не изменит своих взглядов, то в 2019 году "Брекзит" вступит в силу, что приведёт к "негативным последствиям", заявил Туск 16 января.