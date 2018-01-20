Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Президент Сербии Вучич почтил память политика, убитого в Косове

Александр Вучич на месте убийства Оливера Ивановича, 20 января 2018

Президент Сербии Александр Вучич посетил город Митровица, чтобы почтить память убитого Оливера Ивановича, косовского политика сербской национальности. Вучич возложил венок к месту, на котором был убит политик.

Преступление было совершено 16 января на окраине Митровицы. Этот город разделен на две части, северную сербскую и южную албанскую.

Выступая в воскресенье в монастыре Баньска, в 15 километрах от Митровицы, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия сделает все возможное для сохранения мира, преодоления давних разногласий с албанцами, и обеспечения безопасности для каждой сербской и каждой албанской семьи.

Убийство Оливера Ивановича в северной части города, заселенной преимущественно сербами, привело к росту напряженности на Балканах и стало причиной перерыва в переговорах между Косовом и Сербией при посредничестве ЕС.

Косово, бывшая сербская окраина, провозгласило свою независимость в одностороннем порядке в 2008 году, примерно через десять лет после Косовской войны 1998–1999 годов. К настоящему времени более 110 государств признали независимость Косова, Сербия – не признала.

Вучич, обратившись к косовским сербам, призвал их жить и выживать в Косове и заверил, что сербское государство продолжит оказывать им помощь. "Нас не должно становиться меньше на той территории страны, которую мы всегда населяли", – заявил Вучич.

Сербский президент сказал, что будет ждать результатов расследования косовскими властями убийства Ивановича. Визит Вучича сопровождался повышенными мерами безопасности.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG