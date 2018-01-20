Президент Сербии Вучич почтил память политика, убитого в Косове

Президент Сербии Александр Вучич посетил город Митровица, чтобы почтить память убитого Оливера Ивановича, косовского политика сербской национальности. Вучич возложил венок к месту, на котором был убит политик.

Преступление было совершено 16 января на окраине Митровицы. Этот город разделен на две части, северную сербскую и южную албанскую.

Выступая в воскресенье в монастыре Баньска, в 15 километрах от Митровицы, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия сделает все возможное для сохранения мира, преодоления давних разногласий с албанцами, и обеспечения безопасности для каждой сербской и каждой албанской семьи.

Убийство Оливера Ивановича в северной части города, заселенной преимущественно сербами, привело к росту напряженности на Балканах и стало причиной перерыва в переговорах между Косовом и Сербией при посредничестве ЕС.

Косово, бывшая сербская окраина, провозгласило свою независимость в одностороннем порядке в 2008 году, примерно через десять лет после Косовской войны 1998–1999 годов. К настоящему времени более 110 государств признали независимость Косова, Сербия – не признала.

Вучич, обратившись к косовским сербам, призвал их жить и выживать в Косове и заверил, что сербское государство продолжит оказывать им помощь. "Нас не должно становиться меньше на той территории страны, которую мы всегда населяли", – заявил Вучич.

Сербский президент сказал, что будет ждать результатов расследования косовскими властями убийства Ивановича. Визит Вучича сопровождался повышенными мерами безопасности.