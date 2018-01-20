В Омске были задержаны 8 волонтеров Навального

В Омске сотрудники полиции задержали восемь волонтеров регионального штаба Алексея Навального. Об этом сообщают в социальных сетях соратники оппозиционера.

Волонтеры должны были раздавать листовки с приглашением на митинг 28 января, который был согласован властями. По информации сайта "Сибирь.Реалии", они не успели начать раздачу листовок. Причины задержания неизвестны, сотрудники МВД сообщили при задержании, что им "поступил звонок".

По информации регионального менеджера штаба Навального Олега Снова, полицейские подозревают молодых людей в незаконной агитации. Он же утверждает, что совершеннолетние волонтеры вскоре были отпущены, а несовершеннолетние оставлены в отделении полиции на шесть часов. Только после этого их отпустили.

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России он призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники политика готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России.